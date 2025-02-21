JR東日本最新「東北10日鐵路周遊券」4月開賣　大人每張4.8萬日圓

▲JR東日本將推出東北地區10日鐵路周遊券。上圖為東北新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年到日本東北地區玩又有新的票券選擇！JR東日本宣布，將推出「JR EAST PASS東北地區10日券」的鐵路周遊券，並於4月15日開賣，每張4萬8000日圓（約新台幣1萬500元），可開始使用日為5月15日。

JR東日本目前針對東北地區已推出5日周遊券，現在針對長天數停留的旅客，再設計可使用10天的鐵路周遊券「JR EAST PASS東北地區」，購買時需指定啟用日期，且需連續10天使用、不能跳日；該票券於4月15日開賣，最快可開始使用日為5月15日起。

▲到日本玩想要探索多個城市，搭新幹線就很方便。（圖／記者蔡玟君攝）

票價方面，12歲以上成人票為4萬8000日圓（約新台幣1萬500元），6歲以上、未滿12歲的兒童票為2萬4000日圓（約新台幣5225元）。

▲日本東北周遊券適用範圍。（圖／JR東日本提供）

10日券適用區間包括JR東日本線（含BRT）、連結成田機場到東京的「N'EX成田特快列車」、東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、北陸新幹線（東京－佐久平區間）、伊豆急行線全線、東京單軌列車全線、青森鐵道全線、岩手銀河鐵道線全線、仙台空港鐵道全線的特急、急行列車、普通、快速列車的普通車指定席，以及JR東武相互直通的特急列車「日光號」、「SPACIA日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA鬼怒川號」的特急列車普通車指定席，以及JR巴士部分路線，但不可使用東海道新幹線。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）