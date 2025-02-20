東京清澄白河一日玩法！朝聖藍瓶咖啡首店　美術館賞光影藝術

▲位於清澄白河的藍瓶咖啡一號店。（圖／Takumi Ota提供）

記者蔡玟君／綜合報導

東京是台灣人最喜歡的日本城市之一，隨著櫻花季節即將到來，許多旅人早已規劃一趟賞櫻之旅。欣賞浪漫花海同時，東京也有許多區域值得細細品味，如「清澄白河」就是文青與咖啡控必訪之地，本篇整理出推薦一日行程，走逛美術館看建築，朝聖藍瓶咖啡日本一號店。

清澄白河位於東京隅田川沿岸的下町一帶，有地鐵「半藏門線」和「大江戶線」交會，該區保有江戶時代的傳統風貌，還同時擁有走在日本前端的現代藝術畫廊，近年隨著藍瓶咖啡進駐，更讓這裡成為融合下町風情與現代文化的獨特街區大受歡迎，吸引更多風格獨具的咖啡廳進駐，加上特色雜貨店，成為必朝聖的東京咖啡之街。

▲▼東京都現代美術館。（圖／Photo Kenta Hasegawa提供）

這裡也有許多獨特建築值得細細品味。如「東京都現代美術館」就由知名建築師柳澤孝彥設計，建築本身就是一件精采的藝術作品，以金屬與玻璃為主要材質，展現出現代感十足的建築風格。尤其當陽光灑落，光影變化流轉，營造出獨特而迷人的視覺效果，令人流連忘返。



走在美術館內，寬敞的空間設計、挑高天花板與自然光照射的展覽室，充分展現藝術品的魅力。館內展出涵蓋影像、裝置藝術、繪畫與雕塑等多種類型。隨時舉辦特展，每次造訪都能享受全新的藝術體驗。



此外，美術館內的商店販售豐富的藝術書籍與精美的原創周邊商品，是尋找紀念品的理想之地。館內還設有咖啡廳，參觀完展覽後，可以悠閒地享受一杯咖啡，細細品味藝術的餘韻。

▲▼位於清澄白河的藍瓶咖啡一號店。（圖／Takumi Ota提供）

來到清澄白河，當然不能錯過「藍瓶咖啡」日本一號店。藍瓶咖啡的進駐，帶動在地發展，使這裡成為備受矚目的咖啡小鎮，更成為在地咖啡文化指標象徵。



店內空間由舊倉庫改造而成，寬敞且充滿開放感，白色為主調的簡約設計更營造出洗鍊的氛圍。這裡的咖啡以手沖方式細心萃取，每一杯都香氣濃郁、風味豐富，從咖啡豆的挑選到沖泡方式皆經過精心講究，帶來獨一無二的極致口感。



此外，店內還供應多種精選甜點，與咖啡完美搭配，讓您能夠享受一段愜意的咖啡時光。清澄白河地區還有許多個性鮮明的烘焙坊與咖啡館，若時間允許，不妨安排一場「咖啡巡禮」，細細品味這座城鎮的咖啡文化。

▲▼東京著名的日式庭園「清澄庭園」。（圖／©Tokyo Metropolitan Park Association）

而在清澄白河，還不能錯過著名的日式庭園「清澄庭園」，回遊式的林泉庭園設計，且擁有江戶時代以來的悠久歷史，是一處能在都市中心感受寧靜與自然之美的療癒空間，也已被指名為東京都文化財。



庭園內的特色之一是來自日本各地的名石，與池水相映成趣，營造出如同日本畫般的優雅景緻。池塘中悠游的錦鯉與水鳥更增添幾分生機，讓人忘卻塵囂，沉浸於靜謐的和風氛圍。

像是突入池塘般建造的數寄屋造建築「涼亭」，是關東大地震與東京大空襲後唯一倖存的建築物，為這座庭園增添了濃厚的日本風情。不妨忘卻都市的喧囂，度過一段寧靜舒心的時光吧。

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