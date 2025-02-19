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牛舌套餐400元有找！台北東區燒肉店推午間套餐「白飯免費續碗」

▲青杉燒肉午間限定菜單以「青杉の贅沢牛舌專売」為主題。（圖／記者黃士原攝）

▲青杉燒肉午間限定菜單以「青杉の贅沢牛舌專売」為主題。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

隱身於台北東區靜巷的「青杉燒肉」，將於年中屆滿兩周年，為了回饋廣大燒肉同好，店家特別推出午間限定牛舌套餐，最低380元就吃得到，白飯還能免費續碗。

青杉燒肉午間限定菜單以牛舌為主題，除了使用日本鹿兒島A5和牛與M9澳洲穀飼和牛牛舌外，套餐內還搭配北海道咲丸米、特製配料與雞肉澄清高湯，以及檸檬汁、柚子味噌醬、鹽蔥醬、柚子胡椒、瀨戶內海藻鹽、青杉特製辣醬等6款佐料，白飯還能免費續碗。

▲青杉燒肉午間限定菜單「極上等贅沢牛舌」。（圖／青杉燒肉提供）

▲青杉燒肉午間限定菜單「極上等贅沢牛舌」。（圖／青杉燒肉提供）

6款套餐中，「極上等贅沢牛舌套餐（790元）」，選用牛舌舌根部位，以備長炭高溫燒烤，使其外層微脆、內部柔嫩多汁；「A5和牛＋M9牛舌組合（480元）」一次可以吃到日本鹿兒島A5和牛與澳洲M9穀飼牛舌。

▲青杉燒肉午間限定菜單以「青杉の贅沢牛舌專売」為主題。（圖／記者黃士原攝）

▲A5和牛＋M9牛舌組合套餐。（圖／記者黃士原攝）

如果想要同時品嚐各式部位的炭烤牛舌，可選「三種牛舌盛合」，售價580元；「超值特選牛舌中段」則包含約4盎司的牛舌肉，帶有微微嚼勁的口感，搭配白飯食用，更能突顯牛舌本身濃郁的肉香；「蔥鹽薄切牛舌」只要380元就吃得到，包入自製鹽蔥炭烤，咀嚼中散發誘人鹹香味。

▲青杉燒肉午間限定菜單「三種牛舌盛合」套餐。（圖／青杉燒肉提供）

▲三種牛舌盛合套餐。（圖／青杉燒肉提供）

▲青杉燒肉「牛舌咖哩」套餐。（圖／青杉燒肉提供）

▲青杉燒肉「牛舌咖哩」套餐。（圖／青杉燒肉提供）

青杉還推出限定「牛舌咖哩」套餐（260元），加入大量蔬菜與辛香料燉煮的咖哩，呈現溫潤的甜口風味，同時帶有些微辛辣感，搭配慢火烹調燉至軟嫩入味的牛舌塊。

▲品田牧場歡慶18歲，將「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」、「塔塔香酥魚排」重新上市。（圖／王品提供）

▲品田牧場歡慶18歲，將「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」、「塔塔香酥魚排」重新上市。（圖／王品提供）

另外，王品集團「品田牧場」歡慶18歲，將創店時期的經典套餐「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」，以及11年前的人氣套餐「塔塔香酥魚排」重新上市，而且3月底前每周二、四消費「厚切腰內豬排套餐」，可分別獲得現折50元、日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸等優惠。

關鍵字： 美食雲 日式燒肉 牛舌套餐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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