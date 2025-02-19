法式吐司內層口感如布丁！敦北商圈新開幕咖啡館還有亞洲風味義麵

▲當代義式料理餐廳PASTAIO，今年初推出全新副品牌pastaio noodle café。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2020年創立、在大台北地區已有4家分店的當代義式料理餐廳PASTAIO，今年初推出全新副品牌pastaio noodle café，已於1月中旬進駐敦北民生商圈，主打內層濕潤如布丁般綿柔的「極厚法式布蕾吐司」、融合亞洲風味的自製生義大利麵，以及新鮮製作的各式三明治。

▲美味的甜點是咖啡館的魅力所在，「極厚法式布蕾吐司」是pastaio noodle café的主打甜點。（圖／記者黃士原攝）

美味的甜點是咖啡館的魅力所在，「極厚法式布蕾吐司」是pastaio noodle café的主打甜點，選用Purebread Bakery出品的布里歐麵包，厚切4公分，先以香草蛋奶液浸泡12小時以上，隔日再以奶油香煎呈現金黃焦香虎紋，接著進入烤箱烘烤至飽滿膨潤，出爐後表面灑砂糖反覆3次炙燒，造就烤布蕾般的焦糖脆皮，內層濕潤如布丁般綿柔。

▲開心果極厚法式布蕾吐司。（圖／記者黃士原攝）

除了淋上楓糖、搭配法國奶油的原味，極厚法式布蕾吐司還有其他3種口味，「火焰橙香蜂蜜」是表面燒炙脆皮焦糖，佐法國奶油融合台灣蜂蜜製成之蜂蜜奶油，桌邊點火澆淋法國香橙干邑甜酒；「開心果」則於法式吐司的脆皮焦糖上層擠上滿滿西西里開心果瑞可達起司，再撒上烤開心果碎粒；「草莓」口味以豔紅欲滴新鮮草莓佐自家熬煮草莓果醬、煉乳，與草莓起司冰淇淋共譜草莓三重奏。售價280元至380元。

▲油潑鮑魚褲帶麵。（圖／記者黃士原攝）

▲龍蝦醉鬼寬麵。（圖／記者黃士原攝）

有別於PASTAIO以經典風味為主軸疊加亞洲元素創意玩味，pastaio noodle café運用生義大利麵展現多國飲食文化特色，首波推出融合陝西褲帶麵勁道與四川重慶小麵香辣的「油潑鮑魚褲帶麵」、運用鎮江醋及江西陳醋不同層次提出金沙蟹黃鮮香濃醇的「江南蟹黃直麵」、滋味酸辣鮮香的泰式街頭靈魂美食「龍蝦醉鬼寬麵」、被紐約時報譽為地表最強豬料理的菲律賓國民美食「鐵板西西格直麵」。售價270元至880元。

▲酪梨可頌。（圖／記者黃士原攝）

▲義式肉丸佛卡夏。（圖／記者黃士原攝）

pastaio noodle café也有多款輕食可選擇，售價240元至360元。「酪梨可頌」堆疊拌入新鮮酪梨、酸奶、墨西哥辣椒、酪梨醬、水波蛋、芝麻葉，再刨上Padano起司；「軟殼蟹可頌」使用一整隻酥炸軟殼蟹、加入紅咖哩醬，並與水波蛋、醃漬洋蔥、香菜交織出鮮香；「義式肉丸佛卡夏」夾入手工自製義式肉丸、番茄紅醬、莫札瑞拉起司焗烤，最後刨上Padano起司。

飲品部分，咖啡共有美式、拿鐵、卡布、西西里、開心果維也納等品項；茶飲則選自多家米其林餐廳愛用的四海茶莊紅玉、碧螺春，另有檸檬草薑、橙花檸檬等多款無咖啡因花茶。輕酒精系列則與世界咖啡調酒台灣冠軍吳柄頡合作，以on tap汲飲方式提供紫蘇、鳳梨鐵觀音、荔枝紅玉等調酒，亦有單杯或單瓶法國勃根地黑皮諾紅酒、夏多內白酒。

▲微笑蜜樂Smille南港展覽館店開幕。（圖／微笑蜜樂Smille提供）

以25公分的U型水果千層做為主打的甜點品牌「微笑蜜樂Smille」宣布攜手世界咖啡冠軍「Simple Kaffa興波咖啡」，於南港展覽館開出全新首家內用門市，以甜點搭配咖啡的雙品牌結合植栽、流線型吧台打造自然氛圍空間，同步推出3款「蜜樂酥與咖啡」的最佳搭配組合，今日正式開幕。

▲推薦3款「咖啡+蜜樂酥」搭配組合。（圖／微笑蜜樂Smille提供）

「鳳梨卡士達蜜樂酥+中深焙 衣索比亞 日曬」是以中深焙咖啡的熱帶水果香氣帶出鳳梨酸甜果香；「紅玉蘋果蜜樂酥+淺焙 衣索比亞 日曬」則選用淺焙咖啡的馥郁花果香凸顯蜜樂酥的肉桂香氣；「香蕉芭樂蜜樂酥+淺焙 衣索比亞 水洗」利用淺焙咖啡清爽果香，讓蜜樂酥中的濃郁香蕉更加輕盈，提升榛果香氣。