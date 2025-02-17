麵屋一燈南部首店落腳高雄夢時代　預計4月開幕

▲麵屋一燈南部首店進駐高雄夢時代。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2016年開幕的「麵屋一燈南京店」今年1月1日結束營業，品牌曾表示，未來展店將以百貨據點為主，同時還會往中南部發展。而昨晚有新進度，高雄夢時代購物中心宣布麵屋一燈即將進駐。

有東京拉麵之王的「麵屋一燈」，招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，登台8年後，去年10月開出第2家店，不過進軍台灣的第1家店「南京店」在今年1月1日熄燈，主要是原建築物未來另有規劃。

▲麵屋一燈「芳醇干貝雞湯拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

雖然收掉南京店，不過台灣麵屋一燈曾表示，未來品牌將專注於以百貨據點為核心的經營模式，預計今年會在全台展店10多家，中部及南部首店很快就會跟大家見面。而高雄夢時代購物中心昨晚則宣布麵屋一燈即將進駐，雖然沒公布開幕時間，但根據業者徵才資訊，預計是4月跟大家見面。

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲「梁師傅排骨麵」還加入台式料理靈魂油蔥酥及芹菜增添香氣。（圖／八方雲集提供）

另外，連鎖鍋貼品牌「八方雲集」又有新品了，推出台灣經典麵食「梁師傅排骨麵」，以粵菜煲湯技巧長時間熬煮鮮美湯頭，再加上台式料理靈魂「油蔥酥與芹菜」，完美呈現巷弄傳統美食，目前全台門市都吃得到。