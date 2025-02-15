今中午開搶！亞洲航空「機票0元起」 優惠懶人包一次看

▲亞洲航空推出0元機票優惠。（圖／AirAsia提供）

記者蔡玟君／綜合報導

多家航空近日均推出機票優惠！如亞洲航空AirAsia今年第一檔大促銷從今（15日）中午12點起開搶，包括台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，高雄直飛曼谷（廊曼）最低單程未稅0元起；日本大阪、沖繩、泰國曼谷、清邁也推出單程含稅2188元起優惠。

亞洲航空

亞洲低成本航空AirAsia宣布2025年第一檔大促銷將開跑，提供超過1,500萬張優惠機位。其中，台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，高雄直飛曼谷（廊曼） 最低單程未稅0元起；日本大阪、沖繩、泰國曼谷、清邁也推出單程含稅2,188元起優惠，搶購日期為2月15日中午12點至2月23日 ，適用旅行期間為2025年7月1日至2026年6月15日。

同時，AirAsia在2月15日、2月16日於華山1914文化創意園區華山劇場舉辦「AirAsia 0元機票嘉年華」活動，現場除了有AirAsia空服員火辣熱舞表演，更能體驗AirAsia機上飲品、玩遊戲闖關，有機會獲得AirAsia台北出發直飛機票。

▲華航迎春專案開賣。（圖／華航提供）

中華航空

中華航空宣布推出「迎春專案」精選熱門航線台灣出發最低85折起，優惠即起銷售至2月27日止，旅遊期間為即日起至2025年11月30日不等。

其中亞洲熱門航點台灣出發優惠機票未稅優惠，則包括飛首爾5949元起、飛宿霧4350元起、飛新加坡5481元起、吉隆坡6785元起、曼谷4785元起、香港3144元起。

歐洲航線台灣出發飛維也納2萬4570元起、飛布拉格2萬5025元起；北美則包括台灣飛安大略2萬1590元起、洛杉磯1萬8274元起；另大洋洲航線台灣出發飛墨爾本或雪梨1萬7835元起、布里斯本1萬6965元起、奧克蘭1萬8270元起，以上皆為未稅票價。

▲長榮航空。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空

長榮航空即日起至2月21日推出「2025春季線上旅展」，於長榮航空官網購買11月30日前從台灣地區出發的指定航線，享有超值優惠價。

桃園－胡志明市來回未稅價最低4802元起、桃園－新加坡來回未稅價6024元起，而日本方面，桃園－大阪來回未稅價1萬1058元起、桃園－東京成田來回未稅價1萬1796元起。

美、澳航線也有驚喜優惠，桃園－布里斯本來回未稅價1萬7024元起、桃園－西雅圖來回含稅價2萬7565元起，自3月8日至7月27日期間將於BR024／BR023桃園往返西雅圖航班上提供豪華經濟艙的飛航服務，讓旅客多一種艙等搭乘選擇。

▲星宇航空。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空

星宇航空6月2日起開闢「台北－加州安大略」航線，每周4個來往航班。歡慶加州安大略航線盛大開航，星宇航空與玉山銀行攜手祭出專屬聯名卡友限時優惠，即日起至3月31日止，於星宇航空官網及APP持星宇航空玉山銀行聯名卡購買台灣出發加州安大略之機票，並輸入優惠代碼 「ESONT3000」，即可享新台幣 3000元折扣，數量有限，送完為止。

▲酷航今年開闢多航點。（圖／酷航提供）

酷航

酷航將陸續開闢菲律賓伊洛伊洛市、奧地利維也納兩大新航點。飛往伊洛伊洛市的航班將於4月14日開航，採用可容納112名乘客的巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機運營，初期為每周2班，並計劃於6月起逐步增至每周4班。

目前「台北－維也納」和「台北－伊洛伊洛市」的航班已開放預訂，從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價4675元起。

▲越捷航空。（圖／業者提供）

越捷航空

為迎接春季旅遊假期，越捷航空現正推出限時促銷活動，即日起至 2025 年 2 月 16 日，旅客透過越捷航空官網或官方APP訂購2025 年 3 月 1 日至 5 月 22 日期間航班，並輸入優惠代碼「BIGSALE50」，即可享有經濟艙機票半價優惠（不含稅金）。