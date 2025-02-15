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開箱曼谷最新「LV咖啡廳」！1招沒預約也吃得到　還能看免費展覽

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於曼谷的泰國首間「LV 咖啡廳」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

知名精品路易威登2024年在曼谷開設大型品牌概念店「LV The Place」，除了有餐廳，還有泰國首間LV咖啡廳「Le Café Louis Vuitton」（以下簡稱LV咖啡廳）、免費沉浸式展覽與精品店，其中咖啡廳更成為現在打卡地標，每每一開放預約就秒殺。《ETtoday新聞雲》實際造訪，告訴你免預約也吃得到的秘訣，還有免費展覽也別錯過。

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「LV The Place」就在蓋頌阿瑪琳商場，品牌咖啡廳則位於一樓。（圖／記者蔡玟君攝）

LV咖啡廳位於蓋頌阿瑪琳商場（Gaysorn Amarin）內，搭BTS至「Chit Lom」站即達。從空橋即可看到「LV The Place」外觀，以立體的品牌標誌性字母組合裝飾，在光線折射下閃閃發光，展現奢華感。

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曼谷LV咖啡室內用餐空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

LV咖啡廳入口位於商場一樓，若沒預約，建議可於早上10點前抵達門口，登記姓名與電話（可登記台灣手機，需將開頭0改為+886），若有時段會開放現場顧客入內用餐，但僅有零星時段與限量人次，旅客登記後即可在鄰近逛街等候通知。服務人員也透露，目前預約已滿到3月底。

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲中間展示不同口味與造型的甜點與餐具，還有可愛的薇薇安造型公仔與餅乾。（圖／記者蔡玟君攝）

根據記者實際體驗，於早上近10點抵達門口登記，15分鐘後就收到電話通知能進入咖啡廳，用餐時間為90分鐘。室內裝潢使用天然建材如木材、拉菲草，並融合花草植物設計、鮮豔色彩，反映東南亞城市的熱帶氣氛。

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼每款甜點都有LV專屬LOGO。上圖為芒果塔，下圖為泰奶口味造型蛋糕（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲部分提供多種口味與造型的蛋糕、甜點塔，亦有冰淇淋與三明治，每款都搭配路易威登的代表性裝飾，精巧可愛。如「芒果塔」就以切片芒果堆疊在印有老花圖案的塔皮上，吃起來酸酸甜甜；泰奶口味的方磚蛋糕外觀設計得宛如魔術方塊，中間印上品牌縮寫，粉嫩色調讓人拍得不停。

▲▼曼谷LV咖啡，Le Café Louis Vuitton，LV The Place Bangkok，「LV The Place」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲經典Monogram圖案提拉米蘇。（圖／記者蔡玟君攝）

另一吸睛的還有「經典Monogram提拉米蘇」，圓形外觀以浮雕壓印出經典老花圖案與品牌縮寫，吃起來略帶酒香氣，同樣讓人印象深刻。若無法入內用餐，旅客也可選擇外帶甜點與咖啡，點餐後同樣能進入餐廳內拍照。

▲▼「LV The Place Bangkok」裡最新大展「Visionary Journeys」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲免費展覽《Visionary Journeys》內的LV行李箱隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「LV The Place Bangkok」裡最新大展「Visionary Journeys」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「Origins起源展區」360度帶領旅客認識品牌發展與精緻工藝。（圖／記者蔡玟君攝）

享受精品甜點與咖啡之餘，也別錯過免費常設展覽《Visionary Journeys》，透過預約掃碼即可進入參觀。展覽分為4大區域，首先以「Trunkscape」為開端，將96個行李箱組裝成一條隧道，並利用鏡面、三面場景投影方式帶領旅客走進路易威登世界中，是最好拍的區域；「Origins起源展區」則360度展示品牌從早期發展至今的脈絡，還有不同世代最珍貴的行李箱、經典老花圖案興起等，從頭認識該品牌魅力與細緻工藝。

▲▼「LV The Place Bangkok」裡最新大展「Visionary Journeys」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Iconic Bags經典包款展區，展出多款經典設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「LV The Place Bangkok」裡最新大展「Visionary Journeys」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「LV The Place Bangkok」裡最新大展「Visionary Journeys」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼最後可獲得免費隨機紀念品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「LV The Place Bangkok」裡最新大展「Visionary Journeys」。（圖／記者蔡玟君攝）

「Iconic Bags經典包款展區」則展示歷代經典包款，以及不同時期的藝術總監對經典的重新詮釋，以及與藝術家跨界合作的系列，都在此展出，觀展到最後，還可透過點選自動販賣機隨機取得明信片、海報、鉛筆等紀念品。

LV咖啡廳「Le Café Louis Vuitton」
營業時間：早上10點至晚上7點30分
交通方式：BTS「Chit Lom」站，出站即達
咖啡廳線上預約：固定每月1號上午10點開放預約，https://www.sevenrooms.com/reservations/lecafelouisvuitton

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