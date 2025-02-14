ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

三芝夢幻仙境「青山路2千棵櫻花」開7成！2公里粉霧海3月再現

▲三芝青山路從雞母宮至五角松咖啡，約4公里的道路是櫻花種植較為密集的路段，目前整體花況達7成。（圖／翻攝自賞花快報）

▲青山路兩旁種植近2,000棵山櫻花，粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路。（圖／翻攝自賞花快報

記者彭懷玉／綜合報導

北部人櫻花追起來！目前新北三芝青山路、新店陽光運動公園、獅頭山步道慈暉亭、石碇二格道路皆有櫻花盛開。其中，青山路兩旁種植近2,000棵山櫻花，目前花況已達7成，桃粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路，並與遠方山景相輝映，夢幻至極。

▲三芝青山路從雞母宮至五角松咖啡，約4公里的道路是櫻花種植較為密集的路段，目前整體花況達7成。（圖／翻攝自賞花快報）

▲三芝青山路今年早生種山櫻花花期估計至2月底，晚生種山櫻花預估約至3月初。（圖／翻攝自賞花快報）

新北市景觀處表示，青山路從雞母宮至五角松咖啡，約4公里的道路是櫻花種植較為密集的路段，今年早生種山櫻花花期估計至2月底，晚生種山櫻花預估約至3月初，目前整體花況達7成。不過，仍需視近日天氣而定，下雨恐會打落花瓣，影響花況繁茂與否。

三芝區公所從10多年前有系統地種植櫻花樹，至今三芝地區內已有1萬6000多棵櫻花，其中以山櫻花、八重櫻及吉野櫻為大宗。「2025三芝櫻花季」訂在3月8日至9日在三生步道舉行，屆時步道旁的300多株吉野櫻盛放，再加上山櫻、八重櫻、昭和櫻，合計約有500株櫻花，如粉霧海籠罩2公里的步道，勢必再掀起一波賞櫻熱潮。

▲2018三芝櫻花季。（圖／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）

▲「2025三芝櫻花季」訂在3月8日至9日在三生步道舉行。（資料照／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）

另外，新店人假日遛孩勝地「陽光運動公園」內也有櫻花，近300棵河津櫻開約6-7成，預計最佳賞櫻期到3月上旬，民眾不妨趁好天氣騎自行車賞櫻，自新店小碧潭站出發15分鐘即可抵達。

▲新店「陽光運動公園」內也有櫻花,河津櫻。（圖／新北市高灘處提供）

▲新店「陽光運動公園」種植約280棵河津櫻，綿延1公里成為櫻花步道。（圖／新北市高灘處提供）

位於陽光運動公園入口至溪洲公園之間，種植約280棵河津櫻，綿延1公里成為櫻花步道。新北市高灘處介紹，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。

▲新店「陽光運動公園」內也有櫻花,河津櫻。（圖／新北市高灘處提供）

▲河津櫻來自日本伊豆半島河津町，由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種。（圖／新北市高灘處提供）

賞花之餘，園區腹地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，帶小孩前來的家長，也能到「陽光綠洲」遊戲場讓孩童嬉戲玩耍，度過愜意的午後。

關鍵字： 新北市旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 青山路 2025三芝櫻花季 新店陽光運動公園 獅頭山步道慈暉亭 石碇二格道路

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

推薦閱讀

「哈利波特專賣店」海外首店來台

「哈利波特專賣店」海外首店來台

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

2025夢幻旅遊清單　搭奢華漂浮旅館

2025夢幻旅遊清單　搭奢華漂浮旅館

朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花

北市「9處櫻花地」位置、花期一次看

北市「9處櫻花地」位置、花期一次看

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

高雄最新巨型美食打卡點

高雄最新巨型美食打卡點

4大速食店情人節美食+優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

手搖飲情人節優惠懶人包

台南「178年古宅」藏無菜單台菜料理

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

亞洲航空「機票0元起」明中午開搶

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

米其林公布2月5家新入選餐廳

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

基隆60年元宵老店！冰鎮過口感更Q彈

丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天

熱門行程

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

「哈利波特專賣店」海外首店來台

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

2025夢幻旅遊清單　搭奢華漂浮旅館

朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花

北市「9處櫻花地」位置、花期一次看

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366