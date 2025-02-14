三芝夢幻仙境「青山路2千棵櫻花」開7成！2公里粉霧海3月再現

▲青山路兩旁種植近2,000棵山櫻花，粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路。（圖／翻攝自賞花快報）

記者彭懷玉／綜合報導

北部人櫻花追起來！目前新北三芝青山路、新店陽光運動公園、獅頭山步道慈暉亭、石碇二格道路皆有櫻花盛開。其中，青山路兩旁種植近2,000棵山櫻花，目前花況已達7成，桃粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路，並與遠方山景相輝映，夢幻至極。

▲三芝青山路今年早生種山櫻花花期估計至2月底，晚生種山櫻花預估約至3月初。（圖／翻攝自賞花快報）

新北市景觀處表示，青山路從雞母宮至五角松咖啡，約4公里的道路是櫻花種植較為密集的路段，今年早生種山櫻花花期估計至2月底，晚生種山櫻花預估約至3月初，目前整體花況達7成。不過，仍需視近日天氣而定，下雨恐會打落花瓣，影響花況繁茂與否。

三芝區公所從10多年前有系統地種植櫻花樹，至今三芝地區內已有1萬6000多棵櫻花，其中以山櫻花、八重櫻及吉野櫻為大宗。「2025三芝櫻花季」訂在3月8日至9日在三生步道舉行，屆時步道旁的300多株吉野櫻盛放，再加上山櫻、八重櫻、昭和櫻，合計約有500株櫻花，如粉霧海籠罩2公里的步道，勢必再掀起一波賞櫻熱潮。

▲「2025三芝櫻花季」訂在3月8日至9日在三生步道舉行。（資料照／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）



另外，新店人假日遛孩勝地「陽光運動公園」內也有櫻花，近300棵河津櫻開約6-7成，預計最佳賞櫻期到3月上旬，民眾不妨趁好天氣騎自行車賞櫻，自新店小碧潭站出發15分鐘即可抵達。

▲新店「陽光運動公園」種植約280棵河津櫻，綿延1公里成為櫻花步道。（圖／新北市高灘處提供）



位於陽光運動公園入口至溪洲公園之間，種植約280棵河津櫻，綿延1公里成為櫻花步道。新北市高灘處介紹，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。

▲河津櫻來自日本伊豆半島河津町，由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種。（圖／新北市高灘處提供）



賞花之餘，園區腹地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，帶小孩前來的家長，也能到「陽光綠洲」遊戲場讓孩童嬉戲玩耍，度過愜意的午後。