傳統粵菜脆皮風沙雞端上桌　朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

▲朧粵新推「私房手路菜」，須前3天預訂。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

上海米其林二星名廚簡捷明與朧粵行政主廚胡福春攜手推出「私房手路菜」，包括傳統粵菜「脆皮風沙雞」、「古法雞扎」、做工繁複的「花膠黃魚羹」等20道，全都是預訂單點菜，須提前3天預約。

位於台北民生社區的「聚苑」，是上海米其林二星名廚簡捷明在疫情期間打造的私房家宴餐廳，雖然已經在今年初悄悄熄燈，不過他的私房料理還是吃得到，他與朧粵行政主廚胡福春攜手推出「私房手路菜」，除了重現粵菜老味道，還有作工非常繁複的湯品。

▲陳年花雕熟醉明蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲古法雞扎。（圖／記者黃士原攝）

「陳年花雕熟醉明蝦」選用生食級明蝦迅速汆燙至2分熟，保留明蝦滑嫩Q彈的鮮美口感，接著浸泡於以陳年花雕、XO等調料製成的汁水中熟醉入味，並搭配巴薩米克醋珠及清甜黃瓜，開胃爽口。「古法雞扎」是將雞肉、芋頭、雞肝、蔥白依序處理後，以五花肉片包捲，再以雞腸裹覆打結，經油炸至外酥內嫩。

▲花膠黃魚羹。（圖／記者黃士原攝）

「花膠黃魚羹」是一道作工繁複的湯品，首先要先取魚湯，簡捷明將黃魚去骨與老虎斑魚骨一同香煎後，加入薑、蒜熬成色澤乳白、鮮醇濃郁的魚湯，接著分別將花膠、鮮筍、木耳、陳皮切絲、黃魚切粒，放進魚湯中一同煨熬，最後再加進整塊的花膠和黃魚片。

▲烏魚子大地田雞片。（圖／記者黃士原攝）

▲脆皮風沙雞。（圖／記者黃士原攝）

「烏魚子大地田雞片」是香港「福臨門」的經典老菜，將牛蛙腿快炒至肉滑細嫩，並撒上烤過的大地魚粉，原版搭配金華火腿，但主廚改用台灣特有的焦糖烏魚子，提升香氣層次。「脆皮風沙雞」選用本地仿土雞以蒜蓉、薑末先醃製入味後，再上皮水風乾，燒烘成脆皮雞，上桌前迅速斬件，並撒上極微細碎的炸蒜蓉（亦即風沙），皮脆肉嫩並帶有薑蒜的辛香微辣。

▲蔥燒魚頭佛跳牆。（圖／記者黃士原攝）

「蔥燒魚頭佛跳牆」則是將肉細、鮮甜而無土味的大頭鰱，以蔥、八角、香葉等調料並稍微醃製，之後裹粉油炸，接著以蔥燒汁燜煨魚頭，再添入南非鮮鮑、花膠、海參、冬菇、燒肉等佛跳牆必用食材，一同慢火細燜，汁濃鮮美，一口嘗盡山珍海味。

▲福春炒飯。（圖／記者黃士原攝）

「福春炒飯」是朧粵行政主廚胡福春私房炒飯，將小青龍龍蝦去殼取肉，搭配干貝、蝦仁等海鮮，與雞蛋、蘆筍丁和白飯一同快炒而成，最後再巧妙加入蔾麥及酥炸干貝絲增添脆口。

▲雙月食品社創始青島店重新開張。（圖／記者蕭筠攝）

另外，多次獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」去年遭爆外送餐點有蟑螂，創始青島店因店面老舊於去年10月宣告停業，時隔4個月，終於在2月13日重新開張，而最經典的「雙月油飯」依舊只在創始店吃得到，價格也維持每碗35元。