出示身分證吃Buffet享7折　新竹喜來登縣市民優惠2／17登場

▲新竹喜來登推「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」，兩人同行下午茶吃到飽享7折。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

新竹喜來登大飯店延續去年推出新竹縣、市民餐飲優惠的熱烈迴響，今年再度於2月17日至3月31日推出縣、市民專屬回饋，新竹及苗栗縣市民憑身分證或相關證明，館內餐廳用餐可享優惠，Buffet餐廳7折、大廳咖啡吧午間半自助沙拉吧3人同行1人免費等。

新竹喜來登大飯店縣、市民專屬回饋從2月17日開始至3月31日，期間周一至周四，憑新竹、苗栗縣市身分證或該地區水電瓦斯帳單，館內餐廳用餐可享優惠。「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行7折及晚餐不限人數7折；「大廳咖啡吧」午間半自助沙拉吧則是3人同行1人免費；「迎月庭鐵板與日式料理」午餐、晚餐期間消費滿2,000元現折200元，依此類推；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐消費滿1000元現折200元。

▲餐飲旅館同業出示證件，吃台北君悅酒店凱菲屋打8折。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

過完年後，凱菲屋、彩日本料理同步推出開工新春優惠，3月31日前線上預訂平日用餐，並先付訂金500元，即可享有85折優惠；餐飲旅館同業只要出示證件，平日用餐也可打8折。

▲桃園市民吃「逸．市集」享有優惠。（圖／和逸飯店·桃園館提供）

另外，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館旗下Buffet餐廳「逸．市集」也有優惠，2月27日前出示桃園市民卡，或於桃園居住、就業、就學證明者，周一至周四午餐／晚餐、週五午餐都可享有優惠800元（原價1180元）。