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花現日韓　賞櫻享美食　浪漫春之旅

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

春天是櫻花的季節，日本、韓國是賞櫻最佳去處。天海旅行社推薦日韓賞櫻之旅，包括韓國鎮海，以及日本北陸、關西、北海道等熱門地區，精心規劃與用心安排，給旅客最多元的選擇。

▲▼花現日韓賞櫻享美食浪漫春之旅。（圖／業者提供）
▲韓國慶和火車站鐵軌兩側櫻花樹綿延，每逢春天夾道櫻花盛開，美不勝收。（圖／shutterstock）

韓國「安妞釜山櫻花季5日」，優質旅程不進人蔘、保肝店，安排穿韓服浪漫賞櫻、天空纜車櫻之海、海岸列車等旅程，更升等入住五星樂天酒店，帶旅客品嘗韓式烤肉吃到飽，賞櫻之旅吃好、住好，舒服享受韓國春季風情。

▲▼花現日韓賞櫻享美食浪漫春之旅。（圖／業者提供）

▲韓國釜山海岸列車兼具交通與觀光功能。（圖／shutterstock）

鎮海慶和火車站，是聞名遐邇的賞花勝地，由於路軌兩旁種滿櫻花樹，春季落英繽紛、景緻優美，吸引無數旅客。而海雲台的海岸列車，串聯沿海城市，登上列車用不同角度欣賞無敵海景。

▲▼花現日韓賞櫻享美食浪漫春之旅。（圖／業者提供）

▲日本合掌村在春季櫻花盛開時值得細細欣賞。（圖／shutterstock）

日本賞櫻之旅，還能同時體驗和風文化，受歡迎的「北陸賞櫻趣 溫泉美食5日」，帶旅客欣賞新境川堤百十郎櫻、卧龍櫻，走訪童話合掌村、飛驒高山小京都、金澤兼六園、名古屋城，每一處都是經典。

▲▼花現日韓賞櫻享美食浪漫春之旅。（圖／業者提供）

▲日本大阪城公園為賞櫻名所，櫻花盛開時為大阪城增添春天的氣息。（圖／shutterstock）

日本關西也是賞櫻熱門地區，「和服體驗京生浪漫5日」之旅，特別安排讓旅客換上和服、漫步於世界遺產清水寺，體驗最日式的賞櫻氛圍，順遊醍醐寺、哲學之道、蹴上斜面櫻花步道、圓山公園、大阪城公園等，將春季美景盡收眼底。

▲▼花現日韓賞櫻享美食浪漫春之旅。（圖／業者提供）

▲日本北海道五稜廓公園為國家指定特別史蹟，春季可以賞櫻花。（圖／shutterstock）

日本北海道的春季美景別有風情，人氣「享玩北海道賞櫻趣 三溫泉美食6日」旅程，安排函館山、登別櫻花隧道、企鵝遊行、賞櫻名所五稜廓公園等，尤其是登別櫻花隧道，號稱日本最長的櫻花之路。

推薦行程：
★安妞釜山櫻花季5日 不進人蔘+保肝店 https://reurl.cc/V0oWb5
★北陸賞櫻趣 溫泉美食5日https://reurl.cc/Q5oaQZ
★和服體驗京生浪漫5日 https://reurl.cc/Y4o3L0
★享玩北海道賞櫻趣 三溫泉美食6日https://reurl.cc/Y4o3Zn
（賞櫻為季節性自然景觀，若因為氣候因素無法觀賞到櫻花將無法退費。）

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/M6MZKn

關鍵字： 日韓旅遊 日本 韓國 天海旅行社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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