情人節浪漫突襲！Popeyes「愛心比司吉」快閃48小時開賣

▲Popeyes「愛心比司吉」快閃48小時開賣。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

浪漫突襲！美國知名連鎖速食店「Popeyes」把人氣秘製比司吉變身成情人節限定「愛心比司吉」了，愛心造型十分應景，2月14日起限時快閃48小時開賣，還附草莓果醬搭配，各店數量有限、售完為止。

Popeyes打造情人節限定「愛心比司吉」，特意把原味比司吉變成愛心造型，浪漫到不行，2月14日起限時48小時只要於門市購買原味私房秘製比司吉，即可免費升級成原味愛心比司吉，還附草莓果醬，每店數量有限、售完即止。

▲Popeyes公館店祭出學生超值優惠。（圖／記者黃士原攝）

除外，為迎接開學季，Popeyes公館店祭出超值學生優惠，2月14日至2月27日只要出示學生證且購買套餐，即可免費獲得肯瓊脆脆薯條（S）1份。

▲達美樂推出情人節限定「可可火山披薩」。（圖／業者提供）

同樣為迎接情人節，達美樂全球首創情人節限定「可可火山披薩」，選用香濃可可熔岩醬作為主角，搭配台灣在地舊北蕉、莫札瑞拉起司、棉花糖組合成的披薩，打造香甜交織的甜蜜口感，售價740元，即日起於全門市限量發售，且可享外帶限時5折、370元優惠，數量有限、售完為止。