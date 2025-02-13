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迎戰情人節！萬波首度推出「草莓飲品」　最新限時優惠一次收

▲▼萬波島嶼紅茶首度推出草莓系列飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲為迎接情人節，萬波島嶼紅茶首度推出草莓系列飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接今年情人節，擅長翻玩古早味飲品的「萬波島嶼紅茶」首度推出草莓系列飲品，使用來自大湖產地直送草莓打造「草莓牛奶」、「搖搖草莓」共2款限定飲品，粉嫩色系營造滿滿過節氛圍，2月14日起於全門市開賣。

▲▼萬波島嶼紅茶首度推出草莓系列飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波草莓飲是使用大湖草莓製成。

萬波首度推出草莓系列飲品，使用現採新鮮大湖草莓以急速冷凍技術鎖住果香及酸甜感，「搖搖草莓」是草莓搭配檸檬汁、綠茶的組合，每一口都能喝到果香交織茶香、清爽不甜膩，售價60元起；「草莓牛奶」則結合草莓酸甜香及牛奶的醇厚口感，售價66元起，2月14日起正式上市。

為歡慶新品上市，2月14日起至2月16日凡追蹤萬波任一官方社群並出示官方LINE會員，「搖搖草莓」可享中杯2杯只要100 元（固定微糖），僅限來店購買，每間店限量50組；至2月27日前加碼只要在你訂平台購買任一草莓飲品，即送10元折價券，優惠券限下次消費滿百元才可使用，使用期限至3月2日。

▲▼御私藏推出情人節飲品「莓辦法不愛荔」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏推出情人節新品「莓辦法不愛荔」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

御私藏也有情人節限定新品「莓辦法不愛荔」，底層鋪滿香甜Q滑的荔枝果凍，中間堆疊濃巧克力，最上層淋上酸甜綿密草莓奶蓋，口感豐富甜蜜，售價90元，即日起正式開賣，至2月15日前還可享「第2杯半價」優惠，提醒須加入官方LINE帳號註冊會員並領券才可享優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 萬波島嶼紅茶 御私藏Cozy Tea Loft 情人節

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