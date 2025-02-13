▲全品項炸物88折，丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵今年初推出「天丼」自由配，讓民眾可以自行搭配喜愛的炸物與白飯，即日起至3月7日更加碼推出「天丼炸物88折」優惠，而且民眾拍攝短影音上傳IG及FB，還有機會獲得6500元現金抵用券。

天丼是天婦羅丼的簡稱，天婦羅來自日語「天ぷら」，也就是大家熟悉的日式炸物，內容包含炸蝦、炸魚或炸蔬菜等，丸亀製麵今年初推出的自助天丼，入店告知店員想吃天丼，會拿到一碗淋好道地天丼醬汁的熱騰騰白飯（35元），再自己夾取愛吃的天婦羅放在上面，像是唐揚炸雞、天婦羅炸蝦、炸白身魚、炸蔬菜及人氣蟹味棒等。

▲丸亀製麵今年初推出的自助天丼，民眾可自由搭配炸物。（圖／丸亀製麵提供）

為了讓更多民眾可以來店可輕鬆品嚐，即日起至3月7日加碼優惠，期間點購天丼，即享全品項炸物88折，每碗折扣炸物至多5樣，超過以原價計算，如果沒有點購天丼飯（35元/碗），炸物則無折扣。

除了點天丼炸物88折外，丸亀還要找出誰才是諧音梗王，民眾報名自拍創意天丼諧音哏影音上傳IG或FB，有機會獲得萬元現金抵用券，獎項包含丸亀製麵與長田本庄軒現金抵用券，第1名6500元、第2名4000元、第3名2500元。

▲三商炸雞即日起至2月26祭出「戰斧超值桶5折」優惠。（圖／三商炸雞提供）

另外，三商炸雞即日起至2月26祭出「戰斧超值桶5折」優惠，期間凡於門市外帶或內用戰斧超值桶特價只要199元，內含2隻脆皮戰斧雞腿+4塊義式炸雞；加碼還有「炸雞歡樂桶」優惠價209元，內含5塊炸雞，且口味開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。