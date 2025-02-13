ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全品項炸物88折　丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天

▲全品項炸物88折　丸亀製麵天丼優惠連推23天。（圖／丸亀製麵提供）

▲全品項炸物88折，丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵今年初推出「天丼」自由配，讓民眾可以自行搭配喜愛的炸物與白飯，即日起至3月7日更加碼推出「天丼炸物88折」優惠，而且民眾拍攝短影音上傳IG及FB，還有機會獲得6500元現金抵用券。

天丼是天婦羅丼的簡稱，天婦羅來自日語「天ぷら」，也就是大家熟悉的日式炸物，內容包含炸蝦、炸魚或炸蔬菜等，丸亀製麵今年初推出的自助天丼，入店告知店員想吃天丼，會拿到一碗淋好道地天丼醬汁的熱騰騰白飯（35元），再自己夾取愛吃的天婦羅放在上面，像是唐揚炸雞、天婦羅炸蝦、炸白身魚、炸蔬菜及人氣蟹味棒等。

▲全品項炸物88折　丸亀製麵天丼優惠連推23天。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵今年初推出的自助天丼，民眾可自由搭配炸物。（圖／丸亀製麵提供）

為了讓更多民眾可以來店可輕鬆品嚐，即日起至3月7日加碼優惠，期間點購天丼，即享全品項炸物88折，每碗折扣炸物至多5樣，超過以原價計算，如果沒有點購天丼飯（35元/碗），炸物則無折扣。

除了點天丼炸物88折外，丸亀還要找出誰才是諧音梗王，民眾報名自拍創意天丼諧音哏影音上傳IG或FB，有機會獲得萬元現金抵用券，獎項包含丸亀製麵與長田本庄軒現金抵用券，第1名6500元、第2名4000元、第3名2500元。

▲三商炸雞即日起至2月26祭出「戰斧超值桶5折」優惠。（圖／三商炸雞提供）

另外，三商炸雞即日起至2月26祭出「戰斧超值桶5折」優惠，期間凡於門市外帶或內用戰斧超值桶特價只要199元，內含2隻脆皮戰斧雞腿+4塊義式炸雞；加碼還有「炸雞歡樂桶」優惠價209元，內含5塊炸雞，且口味開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

關鍵字： 美食雲 丸亀製麵 天丼自由配

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

SHINee珉豪打給粉絲「狂被懷疑」超崩潰！

推薦閱讀

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

坐落慕尼黑王宮東側170歲國家博物館

坐落慕尼黑王宮東側170歲國家博物館

米其林公布2月5家新入選餐廳

米其林公布2月5家新入選餐廳

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

Popeyes愛心比司吉快閃48小時開賣

Popeyes愛心比司吉快閃48小時開賣

北港一日必玩景點、美食攻略

北港一日必玩景點、美食攻略

萬波情人節首度推出草莓系列飲品

萬波情人節首度推出草莓系列飲品

一覽全台8家室內遊樂場！

一覽全台8家室內遊樂場！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天

台南「178年古宅」藏無菜單台菜料理

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

3大手搖最新優惠一次看

北市「2大免費鬱金香海」搭車就到

麻古茶坊2款人氣草莓飲品回歸

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

熱門行程

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

坐落慕尼黑王宮東側170歲國家博物館

米其林公布2月5家新入選餐廳

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

Popeyes愛心比司吉快閃48小時開賣

北港一日必玩景點、美食攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366