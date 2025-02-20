不可錯過的限定遊程！桃園青埔X 2025台灣燈會一日遊 空姐報報推薦行程大公開！

撰文／空姐報報

2025台灣燈會睽違9年回到桃園舉辦～這次除了要看遍美美的燈藝作品外，青埔的新景點也不能放過啊！這次打算規劃桃園青埔賞燈小旅行，大家可以跟著我的遊程一起玩～

桃園青埔地區這幾年有不少新興藝文景點，讓桃園變身藝文新都，像是在桃園機場捷運A17領航站周邊就有「橫山書法藝術館」、「KIRI國際原住民族文創園區」兩個大景點可以走走逛逛。

橫山書法藝術館的空間設計靈感取自於文房四寶，以公園基地為「硯台」，埤塘為「墨池」，真的非常有意境～

橫山書法藝術館不定期推出書墨藝術展，喜歡書藝，或者喜歡感受文化氛圍的你，就很適合到這裡走走、觀展、拍拍照！

接著到去年剛開幕的「KIRI國際原住民族文創園區」，桃園是全台原住民族人口第二多的城市，且包含16族，園區建築可以看到石板、竹子等自然元素，展現族人順應自然的精神。

園區中進駐了許多原住民族文化商家，有文創小店可以逛逛，也可以品嚐原民特色料理喔！

充飽藝文能量後，冷冷的天氣就是需要豐富的美食暖身，推薦大家一間位於橫山書法藝術館附近的美味早午餐店—「不挑食」。

店內裝潢簡約明亮，很溫馨舒適！這次點了沙沙醬烤雞腿排、爐烤海鮮和可頌佐酒醋野菇鮮蔬。

雞腿排烤得金黃酥脆，外皮還帶著微微的焦香，一刀切下肉汁瞬間滴下，用麵包沾著吃真的是香氣逼人！





吃飽喝足就可以出發2025台灣燈會活動現場啦！

今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，結合桃園在地人文、地景特色與創新科技，規劃雙展區讓大家逛個過癮～搭機場捷運前往A18桃園高鐵站

一出站就是「主燈展演場」，搭乘大眾運輸輕鬆抵達！



今年的主燈「無限樂園」靈感來自雲霄飛車和滑水道，整體造型是一個巨大的無限符號，給人一種能一直玩、永遠不下車的歡樂感受！

最酷的是，還融入AI動作捕捉技術，科幻未來感滿滿！

主燈燈光秀每30分鐘就展演一場，大家一定要卡好角度，準備瘋狂按快門！





除了主燈，「主燈展演場」還有超多主題燈組，有設計感十足的現代燈藝，也有感受得到手作溫度的傳統花燈作品；

其中，「喜心與境」燈區結合知名童話《綠野仙蹤》的世界觀，以燈飾講述桃園的故事，十分奇幻、有趣～「全球燈匯」燈區《聚光千匯》的展演匯集祝福，也是必看喔！

出發前往第二大展區「光的遊戲場」之前，別忘了到「桃園好農」市集逛逛，不僅能採買到新鮮在地農產，還可以與稻草編織而成的桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥拍照～





大家可以選擇搭捷運或免費接駁車，前進A19桃園體育園區站周邊的「光的遊戲場」展區！

此區設有5大燈區，強調燈光藝術的遊戲性和互動性，讓燈會變得富有趣味，非常適合爸媽跟小朋友一起來玩！

沒想到樂天桃園棒球場竟然也有驚喜！位於此的「活力發光站」燈區根本是一座海底世界裡的棒球樂園。

入場時剛好碰到「光耀之球」主題光雕秀，20公尺高的巨型棒球搭配絢麗燈光投影，完全展現台灣國球的精神～瞬間熱血沸騰，想當年我也是在球場裡大聲應援的阿妹啊哈哈～

「青春光劇場」是我覺得最能勾起童心的燈區！

這裡由各種充氣裝置所構成，讓我想起小時候在球池裡玩樂的美好回憶～燈會期間每晚都有劇團表演可以觀賞，週末還可以看到馬戲和雜耍表演喔！

而說到兒時回憶，當然也少不了「光臨千塘國」燈區的超大寶可夢！

好多家長和小朋友在這裡拍了很多照片，我也跟卡比獸合照了一張，開心到不行～寶可夢卡牌遊戲和皮卡丘氣偶也是趣味十足。

此外，也透過連結桃園在地特色設計燈藝，例如把復興區拉拉山水蜜桃，化成地景藝術的「好彩桃」，圓潤造型搭配繽紛光影，真的很療癒。

富有教育意義的「澆灌果實海」則是爸媽帶領孩子體驗埤塘「灌溉、為大地帶來蓬勃」寓意的作品，帶出青塘園曾為桃園農業注入活力的重要性，寓教於樂的互動，別有一番逸趣～

「城市聚光燈」燈區則展現了桃園的多元文化，超過9公尺的大型展燈「家」

融合客家、原住民族、客家、閩南、眷村、東南亞等多元族群的建築特色，也象徵不同族群的匯融，使城市發展源遠流長。

燈區運用不同族群的視覺形象、圖紋、故事、舞蹈姿態及音樂，創作出許多具有文化意涵的作品與光環境佈置，踏入展區就能感受不同於一般燈會的多元文化體驗。





還有一個一定要特別介紹的可愛燈飾，就是大家最熟悉的中華航空～華航飛區域航線的主力機種就是A321neo，記得來跟圓嘟嘟的Q版飛機拍照喔！





今年台灣燈會還設置了宗教祈福燈區—「福光滿意讚」，融合東西方宗教信仰，展現人民對和諧共存與幸福未來的美好期盼。區內充滿傳統燈會的節慶氛圍，一定要來走走！

逛燈會當然不能少了美食、在地小吃！何況天氣冷絕對要補充能量～

「多元市集」是各族群文化交匯的美食天堂，無論是客家美食、原住民族風味料理，還是新住民佳餚都能享受得到，選擇非常多；還有街頭藝人演出，是不是超級愜意～





我自己去過一次後，就很想再帶家人去～從A18主燈展演場到A19光的遊戲場，傳統燈藝結合科技和創新，視覺和心靈一起被滋養的豐富饗宴，大家一定要親自玩一趟才能體會！

「2025台灣燈會在桃園」活動時間只到2/23，地點在交通超方便的桃園機場捷運A18桃園高鐵站、A19體育園區站周邊，可以搭高鐵、捷運或接駁車前往～更多資訊可以參考「2025台灣燈會在桃園官網（https://2025taiwanlanternfestival.org/）」，趕快帶家人朋友一起來桃園玩吧！

【以上資訊與桃園市政府合作】