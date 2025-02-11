台灣燈會主燈點亮！觀光署：打造沒有雲霄飛車的樂園　彩蛋一次看

▲台灣燈會A18高鐵桃園站主燈「無限樂園」今晚試燈，人潮湧現。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，將於明（12日）元宵節正式開展，A18高鐵桃園站主燈「無限樂園」今晚7點試燈。觀光署署長周永暉說，雙展區圍繞在樂園主題，打造一座沒有雲霄飛車的迪士尼，今年展期共12天，預估湧入1000至1500萬賞燈人次。

▲主燈「無限樂園」今晚7點試燈，明（12日）起正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

睽違9年，第36屆台灣燈會重返桃園，在A19桃園體育園區站「光的遊戲場」7日試營運後，A18高鐵桃園站「主燈展演場」將在明天起正式開展，一連12天展至2月23日，雙展區共規劃1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，共有逾300件作品。

▲交通部觀光署署長周永暉。（圖／記者彭懷玉攝）

觀光署署長周永暉介紹，燈會綜合桃園的三大特色，包含展區距離棒球場近，加上航空城、桃園千塘之鄉元素，就此規劃今年的燈區內容。呼應棒球12強拿下冠軍，各大燈區從上方俯瞰，就像是棒球場的設計，其中，主燈舞台區就是本壘板，而點燈台有如機翼飛翔的造型，另外還有象徵一壘的《航向守護》、二壘的《花蝶嬉春》、三壘的《福耀跤龍》，從空拍角度即可清楚看見。

▲各大燈區從上方俯瞰，就像是棒球場的設計。（圖／交通部觀光署提供）

周永暉說，北北基桃980萬人，台灣燈會開燈後，為避免人車潮，鼓勵民眾平日前來，因2大展區佔地25公頃「算是比較大的展區」，預估湧入1000至1500萬賞燈人次。此外，周永暉透露燈會一大彩蛋，「期間每晚會有晚安曲，會在晚上9:40播放。」

▲未來燈會將持續朝此雙燈區方式舉辦，圖為《忘憂戲舞》。（圖／記者彭懷玉攝）

周永暉說，疫情之後，觀光署充分和地方合作，以雙展區方式分流民眾，未來將持續朝此方式舉辦，讓民眾賞燈時更加輕鬆；至於國際IP部分，周永暉回應，燈會要求新求變，IP是未來趨勢，不排斥與知名IP合作。

▲主燈《無限樂園》由李明道（AKIBO）創作，以滑水道為靈感設計。（圖／記者彭懷玉攝）

觀光署總策展楊佳璋補充A18「無限樂園」燈區亮點，主燈《無限樂園》由李明道（AKIBO）創作，以16萬顆LED燈構成，一共有6部曲，期間每晚6點至9點，每半小時展演3分鐘，運用AI及多項嶄新科技，營造出科技感十足的未來樂園意象。

▲副燈《福耀蛟龍》是一座從陂塘竄出的蛟龍作品。（圖／交通部觀光署提供）



二大副燈分別以現代和傳統燈藝展現不同風格，包含設計靈感源自桃園國際機場塔台的《航向守護》；而《福耀蛟龍》則以陂塘竄出的蛟龍為靈感創作，融合工藝、竹藝、互動科技與傳統技法，每半小展演2-3分鐘。

▲2025台灣燈會在桃園A18燈區。（圖／記者彭懷玉攝）

另外還有《聚光島嶼》集結龜山島、綠島、蘭嶼等各個離島特色；《喜心與境》以機械動態展示石頭人童話故事；《全球燈匯》匯聚3國家、15座國際燈飾。

▲「好運投手丘」能隨機和陳傑憲、林安可和潘傑楷等棒球隊員合影，並體驗揮棒的暢快，若飛球特效進入好球帶，還會觸發煙火與年節祝福語。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，《科技創潮》內的「好運投手丘」以棒球為主題，現場掃QRcode預約，就能隨機和陳傑憲、林安可和潘傑楷等棒球隊員合影，裝置運用動態捕捉、AI體感偵測，民眾能體驗揮棒的暢快，若飛球特效進入好球帶，還會觸發煙火與年節祝福語。

2025台灣燈會在桃園

展期：主燈展區（機場捷運A18高鐵桃園站）2/12至2/23

光的遊戲場（機場捷運A19桃園體育園區站）2/7至2/23

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