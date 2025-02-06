巨型卡比獸、皮卡丘實景亮相！取景點先筆記　台灣燈會明起試營運

▲未亮相先轟動的巨型卡比獸、皮卡丘就在A19的青塘園，明（7日）起正式試營運見客。（影／記者彭懷玉攝）



▲「光的遊戲場」在A19桃園體育園區站周邊。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／桃園報導

寶可夢粉絲準備出動！「2025台灣燈會在桃園」共有雙展區，「主燈展演場」位於A18站高鐵桃園站前廣場，「光的遊戲場」則在A19桃園體育園區站周邊，其中，未亮相先轟動的巨型卡比獸、皮卡丘就在A19的青塘園，明（7日）起率先試營運。

▲巨型卡比獸躺在中壢青塘園，需出動空拍才能捕捉卡比獸的正面。（圖／IG@walter_ts授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）







▲從機場捷運出了A19站，就能看見卡比獸躺在青塘園，被周圍的樹木包圍。（圖／桃園市觀旅局提供）



睽違9年，2025台灣燈會強勢回歸桃園，今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主題規劃2大展區，搭高鐵轉機場捷運，即可抵達A18、A19站，隨即展開光之巡禮。

▲卡比獸躺在青塘園，一旁即是去年甫開幕的兒童美術館，圓滾滾的身軀還會隨風擺動。（圖／記者彭懷玉攝）



▲沿著兒美館階梯往上走，能將12公尺高的巨獸整隻收進眼底。（圖／記者彭懷玉攝）



寶可夢角色就位在A19「光的遊戲場」展區，卡比獸躺在青塘園，一旁即是去年甫開幕的兒童美術館，除了站在牠圓滾滾的身軀旁近距離捕捉，不妨沿著兒美館階梯往上走，能將12公尺高的巨獸整隻收進眼底，身型龐大的卡比獸氣偶，與一旁觀看的路人形成強烈對比。

▲在投射燈照耀下，「青塘園景觀橋」呈現浪漫的氣氛，池塘上也有許多燈會燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）



▲青塘橋對面則是6公尺高的皮卡丘氣偶，模樣十分可愛。（圖／記者彭懷玉攝）

拍完療癒的卡比獸，過了純白色的「青塘園景觀橋」，經過大型寶可夢卡牌區，皮卡丘則站在櫻花樹下與旅客打招呼，模樣相當可愛，還未正式開展已有不少民眾駐足拍照。

不只寶可夢所在「光臨千塘國」展區，A19「光的遊戲場」另有「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」及「福光滿意讚」共五大燈區，即將於明（7日）搶先試營運。

▲▼A18站「主燈展演場」18公尺高的智慧主燈「無限樂園」，由藝術家李明道（AKIBO）設計，該區目前圍著圍籬尚未開放，請民眾勿擅自闖入。（圖／記者彭懷玉攝）



另一方面，第一展區「主燈展演場」位於A18站高鐵桃園站前廣場，最大亮點首推18公尺高的智慧主燈「無限樂園」，藝術家李明道（AKIBO）以無限符號結合球體和幾何形狀，營造科技感十足的未來樂園，該區目前圍著圍籬尚未開放，預計在2月12日燈會啟動時正式亮相，兩大燈區同步展至2月23日為止。

▲兒童美術館去年開幕，以「山丘」為概念設計的斜屋頂，還未開館就被譽為「全台最夢幻美術館」。（圖／記者彭懷玉攝）



2025台灣燈會在桃園

展期：主燈展區（機場捷運A18高鐵桃園站）2/12至2/23

光的遊戲場（機場捷運A19桃園體育園區站）2/7至2/23

活動官網