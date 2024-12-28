12米「卡比獸」躺在桃園！還有巨型皮卡丘　網超嗨：是寶可夢燈會

▲卡比獸現身2025台灣燈會在桃園，引發網友熱議，觀旅局透露將在明年2月7日登場。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



記者彭懷玉／台北報導

2025台灣燈會睽違9年重返桃園，其中，率先亮相的12公尺卡比獸躺在中壢青塘園，模樣超吸睛，還會有6公尺高的皮卡丘。消息一出，網友直呼，「必須朝聖」、「是寶可夢燈會」、「我要帶寶可夢之笛去桃園燈會叫醒卡比獸了」、「終於有一個像樣的！」

▲2025台灣燈會與「寶可夢」合作，邀請卡比獸、皮卡丘進駐青塘園。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



2025台灣燈會主燈位於機場捷運A18高鐵桃園站前，除此之外，市府於A19桃園體育園區站周邊打造第二展區「光的遊戲場」，觀旅局表示，「光的遊戲場」涵蓋範圍超過20公頃，包含青塘園、樂天桃園棒球場、世客博轉運站等地，並透過A18至A19捷運廊道串聯，規劃「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等5大主題燈區。

令粉絲興奮的是，台灣燈會首次和寶可夢合作，將在青塘園草坪上搬進巨型「卡比獸」、「皮卡丘」，觀旅局透露，躺在草皮上的卡比獸身形約12公尺長，而皮卡丘約6公尺高，都在青塘園（兒童美術館所在地），與日方商談了半年才敲定。

▲卡比獸躺坐在湖畔邊的鬆軟草地上，被藍色的燈飾圍繞。（示意圖／桃園市觀旅局提供）



觀旅局表示，青塘園化身「光臨千塘國」展區，以「巨大化」及「園中園」的體驗情境下，邀請大人小孩都喜歡的全球知名IP「寶可夢」，用燈件創作方式加入青塘園燈區，讓場域翻轉成「遊戲場」，其中超大卡比獸，躺坐在湖畔邊的鬆軟草地上。另外，也請來6公尺高的皮卡丘，並布置一張張巨大化的「寶可夢集換式卡牌」，交織出一條神奇廊道，目前示意圖尚未出爐。

▲青塘園化身「光臨千塘國」展區。（圖／桃園市府提供）



除了寶可夢IP外，巨大化拉拉山水蜜桃地景藝術《好彩桃》、台灣燈會原創IP角色誕生《桃獸》、充滿視覺衝擊力的場景《千塘。光池》以及科技與藝術，成雙成對「雙頭蛇年」吉祥好意象等共8組作品，5大燈區將於明年2月7日提前試營運，並於2月12日正式與A18主燈展演場同步開幕，持續展出至2月23日。