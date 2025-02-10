桃園兒美館燈光秀開跑！6天延長開館到8點　一旁是卡比獸、皮卡丘

▲卡比獸、皮卡丘氣偶位於A19展區的青塘園，一旁是桃園市兒童美術館。（圖／桃園市兒童美術館提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025台灣燈會在桃園，A19展區已在7日試營運，巨型卡比獸、皮卡丘氣偶位於青塘園，一旁是去年開幕的桃園市兒童美術館。為響應盛事，兒美館外觀進行燈光展演，即日起至2月24日每晚上映。同時，2月14日至23日間的周五至周日，延長開館至晚上8點。

▲即日起至2月24日，每天下午5點至10點，各整點開啟以「呼吸」為主題的裝置。（圖／桃園市兒童美術館提供）

兒美館燈光展演來了！即日起至2月24日期間，每天下午5點至10點，各整點開啟以「呼吸」為主題的裝置，展演5分鐘，間隔10分鐘後，再開啟以「追逐」主題的裝置5分鐘，以30分鐘為一個循環，依次循環至晚間10點。在親睹圓滾滾肚皮的卡比獸後，也能一併欣賞會追逐、呼吸的建築。

▲站在兒美館斜坡屋頂，可清楚眺望圓滾滾的卡比獸。（圖／記者彭懷玉攝）

2025桃園燈會期間，兒美館增加6場次的夜間開館，分別於2月14日至23日期間的周五至周日，延長開館至晚上8點。票價部分，成人為100元，未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元。

▲兒美館燈光設計由日本知名照明設計師岡安泉操刀。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲官網訂房或餐飲消費滿額，即贈獨家企鵝噗噗提燈，贈完為止。（圖／業者提供）

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▲逸市集即日起至2/27祭出桃園市民享指定餐期優惠，800元大啖海陸自助餐。（圖／業者提供）

而桃園市民也有餐飲快閃優惠，即日起至2月27日，凡出示桃園市民卡或於桃園居住、就業、就學證明者，即享周一至周四午餐／晚餐、周五午餐，每客800元就能大啖海鮮及中西式自助餐。

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