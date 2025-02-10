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桃園兒美館燈光秀開跑！6天延長開館到8點　一旁是卡比獸、皮卡丘

▲桃園市兒童美術館。（圖／桃園市兒童美術館提供）

▲卡比獸、皮卡丘氣偶位於A19展區的青塘園，一旁是桃園市兒童美術館。（圖／桃園市兒童美術館提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025台灣燈會在桃園，A19展區已在7日試營運，巨型卡比獸、皮卡丘氣偶位於青塘園，一旁是去年開幕的桃園市兒童美術館。為響應盛事，兒美館外觀進行燈光展演，即日起至2月24日每晚上映。同時，2月14日至23日間的周五至周日，延長開館至晚上8點。

▲桃園市兒童美術館。（圖／桃園市兒童美術館提供）

▲即日起至2月24日，每天下午5點至10點，各整點開啟以「呼吸」為主題的裝置。（圖／桃園市兒童美術館提供）

兒美館燈光展演來了！即日起至2月24日期間，每天下午5點至10點，各整點開啟以「呼吸」為主題的裝置，展演5分鐘，間隔10分鐘後，再開啟以「追逐」主題的裝置5分鐘，以30分鐘為一個循環，依次循環至晚間10點。在親睹圓滾滾肚皮的卡比獸後，也能一併欣賞會追逐、呼吸的建築。

▲2025台灣燈會在桃園,A19桃園體育園區站光的遊戲場展區,卡比獸,皮卡丘,青塘園,桃園兒童美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲站在兒美館斜坡屋頂，可清楚眺望圓滾滾的卡比獸。（圖／記者彭懷玉攝）

2025桃園燈會期間，兒美館增加6場次的夜間開館，分別於2月14日至23日期間的周五至周日，延長開館至晚上8點。票價部分，成人為100元，未滿18歲、65歲以上民眾免費參觀，桃園市民享優待票50元。

▲2025台灣燈會在桃園,A19桃園體育園區站光的遊戲場展區,卡比獸,皮卡丘,青塘園,桃園兒童美術館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲兒美館燈光設計由日本知名照明設計師岡安泉操刀。（圖／記者彭懷玉攝）

鄰近飯店也祭出單日遊和入住專案，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出一日賞燈快閃行程，首推到逸薈軒中餐廳，大啖期間限定人氣招牌「北平爐烤櫻桃鴨」分享餐，6,800元+10%，可享櫻桃鴨二吃、外婆魚膠紅燒肉，以及手作鉑金流砂包等菜色。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸市集即日起至227桃園市民享指定餐期優惠800元,入住舒適客房6,088元起,獨家企鵝噗噗提燈。（圖／業者提供）

▲官網訂房或餐飲消費滿額，即贈獨家企鵝噗噗提燈，贈完為止。（圖／業者提供）

燈會期間，於COZZI Blu和逸飯店‧桃園館官網預訂住宿，或是體驗Blu Night星級眠旅、全館餐飲（逸薈軒／Cozzi Market逸‧市集／Blu Bar）單筆滿5,000元，即加贈獨家企鵝噗噗提燈乙支，限量1,000支，贈完為止。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸市集即日起至227桃園市民享指定餐期優惠800元,入住舒適客房6,088元起,獨家企鵝噗噗提燈。（圖／業者提供）

▲逸市集即日起至2/27祭出桃園市民享指定餐期優惠，800元大啖海陸自助餐。（圖／業者提供）

而桃園市民也有餐飲快閃優惠，即日起至2月27日，凡出示桃園市民卡或於桃園居住、就業、就學證明者，即享周一至周四午餐／晚餐、周五午餐，每客800元就能大啖海鮮及中西式自助餐。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸市集即日起至227桃園市民享指定餐期優惠800元,入住舒適客房6,088元起,獨家企鵝噗噗提燈。（圖／業者提供）

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館舒適客房6,088元起。（圖／業者提供）

若想入住一晚，深度走逛燈會各展區，即日起至3月底，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館與高鐵合推「早春小旅行出發！」住房專案，入住舒適客房6,088元起，官網訂房加購高鐵車票享7折起優惠。

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