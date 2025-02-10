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9米「進擊的巨人」今起現身桃園！觀旅局：台灣燈會中最高展品

▲台灣燈會「超大型巨人」裝置作品在桃園青埔。（圖／桃園市政府提供）

▲「進擊的巨人」高達9公尺、10公尺寬，在今（10日）正式亮相。（圖／桃園市政府提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣燈會在桃園又有新亮點！日本動漫「進擊的巨人」現身青埔，高達9公尺的大型充氣裝置，在今（10日）正式亮相，網友直呼「傳說中的巨人真的出現在桃園？」桃園觀旅局表示，就像國外知名主題樂園都有代表性地標，「超大型巨人」裝置就為了給人走進遊樂園的歡樂氛圍。

昨（9日）桃園市長張善政在臉書公布彩蛋，還原動漫《進擊的巨人》中的巨人經典場景就在桃園燈會現場，引來破2.2萬人按讚，粉絲們興奮喊「傳說中的巨人真的出現在桃園？」也因太過巨大，有網友看到表示「確定小朋友看到不會嚇到」，再次打響燈會的能見度，吸引眾多粉絲駐足合影。

桃園市觀旅局局長周柏吟表示，本次台灣燈會延續過往桃園舉辦動漫主題活動的成功經驗，經過長時間的授權溝通，與日本超人氣動漫「進擊的巨人」攜手合作，打造「巨人」充氣裝置、主題拍照場景等系列內容，希望喜愛「進擊的巨人」的粉絲，在欣賞劇場版電影後，可以到訪台灣燈會，親眼見證巨人聳立的磅礡氣勢。

▲台灣燈會「超大型巨人」裝置作品在桃園青埔。（圖／桃園市政府提供）

▲「超大型巨人」裝置在桃園A19「光的遊戲場」燈區。（圖／桃園市政府提供）

周柏吟說，國外知名主題樂園都有代表性地標，也期盼透過「超大型巨人」裝置，給人一走進遊樂園，就能立即感受到的歡樂氛圍，該裝置也成「光的遊戲場」展區中的指標作品。同時，周邊展區還有以馬戲團沈浸式樂園為主題的「青春光劇場」燈區，以及位於樂天桃園棒球場的「活力發光站」燈區。

周柏吟說明，本次「超大型巨人」燈座是全新製作、首次登場；桃園觀旅局補充，巨人充氣裝置整體寬達10公尺，高達9公尺，再加上建築物的高度，是燈區中最高的展品，搭配燈光設計，讓遊客近距離感受巨人的魅力。

2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，A19桃園體育園區站「光的遊戲場」燈區自7日起試營運，A18高鐵桃園站「主燈展演場」的主燈「無限樂園」將在12日起點燈，共展出逾300件作品。

台灣燈會「超大型巨人」裝置作品
展出地點：「城市聚光燈」展區亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方（桃園市中壢區領航北路一段100號）
展出日期：2月10日至2月23日
展出時間：周一至周四14:00至22:00；周五至周日10:00至22:00

關鍵字： 桃園旅遊 中壢區旅遊 2025台灣燈會 進擊的巨人 台灣燈會在桃園 元宵節

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