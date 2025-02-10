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睽違1年半！大師兄即食麵新品「古法紅蔥頭肉燥拌麵」開賣

▲▼大師兄銷魂麵舖推拌麵新品「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

▲大師兄銷魂麵舖睽違1年多再度推出拌麵新品「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」。（圖／大師兄銷魂麵舖提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「大師兄銷魂麵舖」睽違1年多再度推出即食拌麵新品「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」，使用煉製長達4小時的製成的濃郁「百搭肉燥醬」結合罕有的且更容易吸附醬汁2.4mm麵體，確保每一口都能吃到入味滋味，即日起陸續於各大電商上架開賣。

▲▼大師兄銷魂麵舖推拌麵新品「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

▲古法紅蔥頭肉燥風味拌麵每袋3入販售。

大師兄銷魂麵舖打造全新即食拌麵「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」，使用南部嚴選紅蔥頭，並以全豬油、醬油煉製4小時，過程中不摻一滴水，再依照人機混工的8道黃金工法製成「百搭肉燥醬」。

麵體部分則特製少見的2.4mm麵體，以8道壓延工法將麵體反覆揉捏，打造Q彈口感，再加上適中的麵體寬度更容易吸附醬汁，每一口都能吃到沾附滿滿肉醬的滋味，還附上招牌辣油提味，每袋3入裝，即日起於各大電商平台及官網上架開賣。

▲一蘭豚骨拌拉麵與一蘭香辣濃味醬。（圖／記者黃士原攝）

▲一蘭拉麵推出台灣限定「一蘭豚骨拌拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

一蘭拉麵近日也推出台灣限定「一蘭豚骨拌拉麵」，以台灣常見的「拌麵」作為開發靈感，選用100%日本進口的小麥粉，保有較高的含水比例，讓麵條口感Q彈中帶有咬勁，其拌麵使用的拌醬則採用特殊技法去除了豬腥味，完整保留豚骨香氣，並加入自製赤紅秘製醬汁，讓香辣口感與豚骨的醇厚相輔相成，每盒2入售價210元，於門市、官網皆能買到。

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