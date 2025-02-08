上半年赴日旅遊記得避開1時段！必看6大出遊建議　熱門景點恐塞爆

▲今年日本黃金周連假長達11天。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人赴日旅遊熱潮不減，但若想讓旅遊品質更舒適，建議避開日本人連假會更好。今年上半年最需留意的日本連假就是4月26日起的黃金周假期，天數長達11天，不只海外旅客，連日本人都會趁此時間出遊，加上今年有大阪萬博、瀨戶內藝術季等大型活動從4月中旬起陸續登場，建議民眾規劃時需留意。

今年日本黃金周從4月26日起至5月6日為止，連放11天，預料各大熱門景點都將塞滿更多人潮，塞車情況也會比平時更嚴重，若已規劃好這段期間會赴日旅遊的民眾，提供以下6點建議：

1.行程保持彈性

黃金周期間的日本許多熱門景點排隊人潮可能是平常的倍數，建議自由行的旅客行程隨時保持彈性，一天不要安排太多景點，可安排一天2個主要景點，其他行程作為備案，若有時間再加入。

▲東京羽田機場。（圖／記者蔡玟君攝）

2.提早到機場

許多日本民眾也會趁此時間出國旅遊，因此記得預留更多時間提早抵達機場，避免排隊報到、等待安檢排隊時間過長，通常建議於航班起飛前3小時抵達機場。

▲記得車票提前預訂。上圖為Hello Kitty新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

3.車票提前預訂

若計劃一次跨多個縣市旅遊，並會以新幹線移動，記得提前預約車票，避免抵達日本後買不到想要的車次，或查詢多種交通方式與班次作為備案。

4.善用電子化票券

越來越多景點門票可透過旅遊電商平台事先購買，建議可以提前購票，免去現場排隊買票時間。

▲日本自駕示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

5.自駕需留意車況

在黃金周期間，預期日本國道也會湧入大量車潮，若是計劃自駕旅遊的民眾，需隨時留意車況、停車場等待情況，並保持行程彈性。

6.可安排郊外景點

若不想人擠人，也推薦可以選擇到郊區景點、二三線城市旅遊，免去摩肩擦踵的煩躁感，還能深度探索日本更多不同地方的魅力。

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