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夜衝陽明山等不到雪「七星山體感0度」！陽管處：最多人問二子坪

▲七星山。（圖／北市大地處提供）

▲七星山海拔1,120公尺，是台北市第一高的山岳。（圖／北市大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

氣象署昨日指出，寒流來襲，10日前全台持續降溫，北市陽明山可能有下冰霰及降雪機會，讓不少民眾昨夜直奔大屯山二子坪、七星山、擎天崗等降雪機率較高的山區。不過據即時影像顯示，目前仍未觀察到下雪情形，陽管處認為，依經驗值白天應該是不會下，而最多人電話詢問的是二子坪區域。

▲北市陽明山二子坪、擎天崗即時影像，七星山稍晚體感溫度0度。（圖／翻攝自陽管處即時影像、氣象署網站）

▲北市陽明山二子坪、擎天崗即時影像。（圖／翻攝自陽管處官網）

陽管處表示，今天上午陽明書屋攝氏4.5度，二子坪1.8度，擎天崗6度，據各地同仁回報消息，在大屯山主峰、大屯山沒有下雪，小觀音山也沒有下，七星山目前也未觀察到，依經驗值白天應該是不會下，但還是以氣象署預報資料為準。

據氣象署山區即時預報，北市最高峰七星山下午3點將下探4度，體感溫度0度，呼籲民眾注意山區氣候變化大，上山前請先準備禦寒衣物及雨具，自備個人藥品，開車族務必注意交通安全，搭公車民眾需留意公車時刻。

▲北市陽明山二子坪、擎天崗即時影像，七星山稍晚體感溫度0度。（圖／翻攝自陽管處即時影像、氣象署網站）

▲七星山今下午3點將下探4度，體感溫度0度。（圖／翻攝自氣象署網站）

至於民眾最關心的「何處最容易下雪」？陽管處詢問後回覆，二子坪遊客中心是最常被到的區域。而實際上致電詢問擎天崗，也表示目前遊客並沒有特別多，陽管處官網提供七星山實景、二子坪停車場、大屯自然公園、冷水坑停車場、擎天崗草原等地的即時影像，目前仍為綠油油一片，尚未有下冰霰、降雪情形。

▲陽明山魚路古道,二子坪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲二子坪步道位於大屯山西南側，全長1.8公里。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲▼寒流來襲陽明山降雪機率變高，北市警局制定3階段管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲寒流來襲，陽明山降雪機率變高，北市警局制定3階段管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

同時，因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局昨日已協同各局規劃三階段交通管制，
管制點如下：

第一階段：陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪
(1)101甲線與陽金公路口。 (2)仰德大道、至誠路口。

第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪
(1)中湖戰備道與陽金公路口。 
(2)湖山路與勝利街口。 (3)湖山路與中興路口。 (4)菁山路101巷與新園街口。

第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪
(1)行義路、泉源路口。 (2)行義路、東昇路口。 (3)格致路、凱旋路口。

北市交大表示，針對上述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區(含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，並應注意天候狀況，視需要加掛雪鏈，以維安全。

關鍵字： 陽明山 追雪 台北市旅遊 寒流 上山追雪

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