北港景點美食攻略！到全台最美星巴克、首座財神廟　夜賞浪漫燈會

▲北港朝天宮是全台重要宗教聖地。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡玟君／綜合報導

享譽國際的雲林「2025北港燈會」自1月24日啟燈到現在，已吸引超過422萬人次參與，為了讓更多民眾有機會到現場，感受這場光影與藝術交織的盛宴，燈會將加碼延長展出至3月2日；《ETtoday新聞雲》整理出當地白天必玩景點、美食攻略，可以祈福求財，再品嚐CP值高的銅板價美食老店、到全台最美星巴克喝咖啡；晚上再跟著絕美燈海的指引穿街走巷，看結合在地特色與藝術家巧思設計的燈區，透過五感深度感受北港更進化的旅遊魅力。

▲北港朝天宮是在地重要信仰，周邊8條街區也有超過300年歷史。（圖／記者湯興漢攝）

▪︎朝聖信仰聖地「北港朝天宮」與北港老街

北港朝天宮見證在地百年興盛發展歷史，不僅是台灣重要信仰聖地之一，更成為在地重要地標。趁著新年伊始，走一趟朝天宮拜媽祖，祈求今年平安順利。

祈福之餘，朝天宮因前後左右皆有街道相接而形成圓環，周圍商家林立，8條有超過300年歷史街區組成的「北港老街」更聚集許多老字號小吃、伴手禮，如北港人從小吃到大的知名老店「輝煌牛肉湯」，一碗牛肉湯僅60元，還能免費加湯；從日據時代創業至今的「阿等土豆油飯」，一碗土豆油飯僅25元，親民價格CP值超高，晚來還可能吃不到。

入夜後，北港朝天宮更是今年北港燈會的重點「祈福天光燈區」，由國際知名燈光大師周鍊為廟景設計LED燈光雕，成為最美、最大的花燈；此外，朝天宮不僅本身是國定古蹟，更是國內第一個獲得2項重要民俗之保存者，包含「北港朝天宮迎媽祖」以及「北港進香」，每年吸引大量信徒與遊客來此朝聖。

▲▼2025北港燈會「巷弄燈區」。（圖／雲林縣政府提供）

而隱身在安和街、共和街兩條老街巷弄中的「笙藝興華」，則彷彿走進時光隧道，天空竹編花布燈籠、彩色油紙傘牆、天空六十甲子燈籠、竹編斗笠燈籠等燈籠藝術，交織成夢幻景象，帶領人們走進北港舊時光，回憶傳統的手工藝和生活場景。

▲北港武德宮 。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▲▼北港武德宮的三學舍－香客大樓有「全台最潮香客大樓」之稱。（圖／Mika出走美食日誌提供）

▪︎求財必去全台財神信仰發源地「北港武德宮」

新的一年想要求財運亨通，那就不能錯過「北港武德宮」。北港武德宮是台灣首座財神廟，也是財神信仰的發源地，每年吸引上百萬香客前往，廟宇內甚至有一方「有錢真好」匾額，讓人看得忍不住會心一笑。

此外，北港武德宮香客大樓更有「最潮香客大樓」、「財神爺飯店」美稱，客房設計時尚新穎明亮，房卡更作為一卡通設計，讓民眾退房可以帶回家，實用兼具紀念意義，還有單車能租借，可是北港推薦住宿選擇。

▲▼北港星巴克被譽為是全台最美星巴克之一。（圖／記者陳詩璧攝）

▪︎全台最美星巴克之一的「北港星巴克」 走進合掌玻璃屋

北港星巴克被譽為是全台最美星巴克之一，建築外觀呼應北港朝天宮宗教重鎮意涵，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體，門市內更請來北港在地的藝術家葉成豐，運用紙雕工藝手法展現星巴克的咖啡生長過程，成為重要藝術牆；門市內販售的隨行杯、隨行卡亦融入在地信仰設計，粉絲可一定要收集。

▪︎重要建築地標「北港觀光大橋」

火紅色的北港觀光大橋連接雲林與嘉義，是最具象徵的建築地標，全長270公尺、橫越北港溪，大橋周邊設置了自行車道、公園和觀景台，讓旅人能自由來往於大橋拍照、欣賞在地自然人文。

▲水道頭文化園區盛大展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▪︎日夜皆美的「水道頭文化園區」

園區原為日治時期建成的自來水廠，具當時最先進的水廠設計，供應北港居民飲水達一甲子以上，並在1997年停止營運，之後經過雲林縣政府整建，成為能讓民眾了解在地歷史與休閒遊憩的園區。

▲▼水道頭文化園區的「永續虹光」燈區點燈後如夢似幻。（圖／雲林縣政府提供）

園內必拍亮點為原名為北港舊水塔的「十字型水塔」，外型小巧可愛，也是北港鎮碩果僅存的日治時期代表建築。水道頭文化園區也是今年北港燈會的「永續虹光」燈區，以作品表達「信仰」與「永續」結合的城市美學，如日本長野縣藝術家杉原信幸《媽祖淨化大海的船－串吊蚵的光巢》，利用大量蚵殼製作一艘意象與精神性兼具的方舟，將沿海蚵業養殖的日常風景轉變富含文化融合與生態關懷的美麗花朵，結合池水倒映，於夜晚中展現溫暖詩意。

▲2025北港燈會「顏思齊紀念碑」燈區。（圖／雲林縣政府提供）

▲2025北港燈會義民廟燈區。（圖／雲林縣政府提供）

白天祈福、逛老街、吃美食、喝咖啡，晚上當然不能錯過在「燈會原鄉」舉辦的「2025北港燈會」，活動自即日起至2月14日為止，扣合聯合國17項永續發展目標（SDGs），朝向文化永續、綠色旅遊和國際慢遊方向，打造燈會市集活動、10大燈區、集結30組國內外藝術家與在地藝師、超過50組燈組、100人免費藝閣扮仙、252場主燈聲光秀、千人提燈踩街等活動，帶領民眾穿街走巷，看北港最具魅力的在地宗教、人文風景與燈光結合，展現全新魅力。

▲▼北港武德宮燈區。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府今年特以「粼光遶境」為北港燈會主題，並扣合「傳承、創新、永續」為核心，呼應全球永續發展議題，並規劃「文化永續」、「環境永續」、「農業永續」三大主軸，將雲林山、海、平原的多元特色巧妙結合，形塑出獨一無二的燈會盛宴，深厚的文化底蘊正是北港燈會與眾不同之處。

燈會場域更結合北港歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟、集雅軒與水道頭文化園區的十角水塔等等，這些建築不僅見證了北港的歷史發展，也象徵著台灣文化的傳承與延續，透過創新表現，讓這些歷史建築煥發新生，既保護了傳統文化又賦予現代意涵。