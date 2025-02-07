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世界最大海上圖書館「望僕號」在基隆！50元可登船看2千本書

▲▼由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，正在進行全球巡迴之旅，1月16日抵達花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，1月16日抵達花蓮港時畫面。（圖／花蓮縣政府提供資料照，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

世界最大海上圖書館「望僕號」今（7日）抵達基隆港，正停泊於西1A碼頭，只需付50元費用，就能翻閱船上逾2,000種書籍，不過登船前需線上預約，目前網頁上顯示均已售罄，因「望僕號」預計在基隆港停靠至3月9日，民眾不妨再試試手氣。

▲▼由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，正在進行全球巡迴之旅，1月16日抵達花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲望僕號日前停留花蓮港，吸引眾多民眾登船。

由德國非盈利組織「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，正在進行全球巡迴之旅，日前結束花蓮港航程後，最後一站停留基隆港，目前已在今日下午1點抵達基隆港西1A碼頭，至3月9日前，每天下午1點至晚間8點半開放民眾登船（周一公休），讓台灣人也能一揭這艘國際海上書船的魅力。

▲海上圖書館望僕號於1月15日抵達花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲海上圖書館望僕號建議停留至少需要45分鐘，而預約的遊覽時間為一小時。

望僕號非一般觀光目的的船隻，其內收藏逾2,000種書籍，涵蓋科學、藝術、醫學、語言、烹飪及兒童讀物等各種類型，門票50元中的20元可用於購買書籍，若找到喜歡的書籍，也提供親民價格可以買回家閱讀。望僕號表示，建議船上停留時間至少需要45分鐘，而預約的遊覽時間為一小時。

▲望僕號 Doulos Hope停靠基隆港。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲▼望僕號收藏逾2,000種書籍，涵蓋科學、藝術、醫學、語言、烹飪及兒童讀物等各種類型。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲望僕號 Doulos Hope停靠基隆港。（圖／基隆市文化觀光局提供）

值得一提的是，船上還設置景觀咖啡廳(HOPE CAFE)，販售冰淇淋、鹹爆米花、飲品等，均以銅板價供應。

▲Doulos Hope預約踴躍。（圖／翻攝自Doulos Hope）

▲Doulos Hope預約踴躍，官網顯示三日內名額均已額滿。（圖／翻攝自Doulos Hope）

不過，由於參觀者眾多，建議欲前往的民眾提前於網路上註冊並完成預約、繳費，經查，官網顯示三日內的預約均已額滿，未來將在每周日晚間6點開放下周的預訂。

望僕號 Doulos Hope
停靠基隆港時間：2025/2/7-2025/3/9
開放時間：每周二至周日13:00-20:30（最後入場時間20:00）周一公休
地點：基隆港西1A碼頭（國門廣場旁）
入場費：50元（含20元購物金），6歲以下兒童及65歲以上長者免費入場
預約網址

關鍵字： 基隆旅遊 望僕號 世界最大海上圖書館 Doulos Hope 海上圖書館

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