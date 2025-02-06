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「台南新營波光節」周六登場！亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

▲▼台南新營波光節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第二屆「台南新營波光節」將從2月8日起登場。上圖為第一屆活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

第二屆「新營波光節」將從2月8日起在新營天鵝湖公園登場，今年打造全新8件主題作品，與環湖光環境，更有大型水幕投影，陪伴民眾度過情人節與白色情人節。

今年新營波光節以「路徑之間」為主題，邀請觀眾化身光影漫遊者，穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，重新觀看城市中熟悉卻常被忽略的細節，並透過光影作品展現「空間—社會—人」之間的互動。

▲▼台南新營波光節周定賢〈quaMira水幕投影〉。（圖／台南市政府文化局提供）

▲今年新營波光節藝術家周定賢打造《quaMira水幕投影》，讓民眾站在湖畔欣賞。（圖／台南市政府文化局提供）

▲▼台南新營波光節張欣語,康井榕《Sparks》。（圖／作日製作提供）

▲藝術家張欣語、康井榕的作品《Sparks》為湖畔觀景台增色。（圖／作日製作提供）

波光節以天鵝湖為起點，讓藝術融入日常，全新8件作品包含周定賢的《AquaMira水幕投影》以天鵝湖為主題進行發想，透過影像、音樂及噴泉的擺動，在湖面光影中述說天鵝湖的故事，讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。

▲▼台南新營波光節胡宮雪娜《IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE》。（圖／作日製作提供）

▲日本藝術家胡宮雪娜以台灣雞蛋糕為靈感，製作《IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE》。（圖／作日製作提供）

▲▼台南新營波光節光環境。（圖／作日製作提供）

▲光環境宛如河畔波光。（圖／作日製作提供）

藝術家李勇志設計的《新營霓虹》以數位影像重塑消失的產業商標與霓虹燈，喚醒新營的集體記憶；日本藝術家胡宮雪娜則以台灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平，透過幽默而深刻的方式展現對現實世界的文化思考。

而環湖光環境藝術則在入夜後成為樹林間閃耀的波光，與散落在不同角落的藝術品相映；「2025新營波光節」從2月8日起至3月16日為止。

關鍵字： 台南旅遊 台南新營波光節

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