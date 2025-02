「台南新營波光節」周六登場！亮點搶先看　有天鵝湖水幕投影

▲第二屆「台南新營波光節」將從2月8日起登場。上圖為第一屆活動畫面。(圖/記者蔡玟君攝)

記者蔡玟君/綜合報導

第二屆「新營波光節」將從2月8日起在新營天鵝湖公園登場,今年打造全新8件主題作品,與環湖光環境,更有大型水幕投影,陪伴民眾度過情人節與白色情人節。

今年新營波光節以「路徑之間」為主題,邀請觀眾化身光影漫遊者,穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間,重新觀看城市中熟悉卻常被忽略的細節,並透過光影作品展現「空間—社會—人」之間的互動。

▲今年新營波光節藝術家周定賢打造《quaMira水幕投影》,讓民眾站在湖畔欣賞。(圖/台南市政府文化局提供)

▲藝術家張欣語、康井榕的作品《Sparks》為湖畔觀景台增色。(圖/作日製作提供)

波光節以天鵝湖為起點,讓藝術融入日常,全新8件作品包含周定賢的《AquaMira水幕投影》以天鵝湖為主題進行發想,透過影像、音樂及噴泉的擺動,在湖面光影中述說天鵝湖的故事,讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。

▲日本藝術家胡宮雪娜以台灣雞蛋糕為靈感,製作《IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE》。(圖/作日製作提供)

▲光環境宛如河畔波光。(圖/作日製作提供)

藝術家李勇志設計的《新營霓虹》以數位影像重塑消失的產業商標與霓虹燈,喚醒新營的集體記憶;日本藝術家胡宮雪娜則以台灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平,透過幽默而深刻的方式展現對現實世界的文化思考。

而環湖光環境藝術則在入夜後成為樹林間閃耀的波光,與散落在不同角落的藝術品相映;「2025新營波光節」從2月8日起至3月16日為止。