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開幕不到1年！發肉Me個人燒肉專門店2／28熄燈

▲空間搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

▲才開幕7個多月的「發肉Me個人燒肉專門店」公告只營業到2/28。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

記者黃士原／台北報導

看好獨食商機，「發肉燒肉餐酒」打造全新個人燒肉品牌「發肉Me個人燒肉專門店」，去年5月開幕至今僅7個多月，官方粉專今日公告只營業到2月28日。

去年5月1日開幕的「發肉Me個人燒肉專門店」，主打多樣化的個人燒肉套餐，最低430元起，規劃有17席的個人座位，皆採「面壁型」設計，省去用餐時與他人四目交會的尷尬，同時再搭配上烤漆玻璃隔板、個人專屬烤爐，打造「Me time」燒肉小天地。另外還有「請勿打擾牌」、「自助點餐」等貼心小設計，一個人吃燒肉也不會被別人打擾。

▲發肉Me個人燒肉專門店提供7款個人燒肉套餐方案。（圖／發肉Me個人燒肉專門店提供）

發肉Me個人燒肉專門店提供7款個人燒肉套餐方案，從最低430元的「牛舌腹肉套餐」，一直到1050元的「日本和牛套餐」都有，單點肉品80元起，另有海鮮、小菜、飲品可選購。餐廳也打造多款特色餐點，有比目魚鰭邊蓋飯、發肉牛丼飯。

不過開幕不到1年，官方粉專今日公告只營業到2月28日。業者提到，營運9個多月，客單價成長30%以上，用餐時間常常一位難求，但店面太小，只有17個位置，扣掉食材、房租、人事等成本，很難做出利潤。

業者也提到，如有訂閱發肉Me會員的民眾，2月1日起不再自動扣款，當初發放的10張會員招待券依然可以使用至2月底。

▲台北人氣素食麻辣鍋「小心上癮」將於3月31日熄燈。（圖／取自小心上癮素食麻辣火鍋臉書粉專）

另外，台北捷運南京三民站「小心上癮」是家少見的素食麻辣火鍋店，開業已有29年，不過由於租約到期，將於3月31日結束營業。

1995年開業的「小心上癮」，是台北市少見的素食麻辣火鍋店，湯底使用20多種藥材，再與7種蔬菜高湯慢火熬製3小時，除了吃到飽方案（598元+10%）外，還有素食麵、香椿拌麵、蔬菜麻醬麵等麵食可享用，價格80元至105元。

關鍵字： 美食雲 發肉Me個人燒肉專門店 燒肉

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