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元宵搖出來、湯圓用手搓　兩者製作過程大不同

▲新東陽炸元宵。（圖／新東陽提供）

▲新東陽炸元宵。（圖／新東陽提供）

記者黃士原／台北報導

下周三（2/12）就是元宵節，許多人習慣買湯圓來享用，但也有人堅持要吃元宵，但湯圓跟元宵其實是兩種不同的料理，其最大的差別在製作過程，就是一個「搖出來的」，一個是「用手搓的」。

文化部之前曾說明，湯圓和元宵雖然都是由糯米製成，但製作過程卻完全不同。湯圓是把粉團或粿團先揉好，再包入餡料。元宵則是將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，大力搖晃，讓餡料沾滿生粉，接著取出過水，再放回竹篩繼續滾。反覆搖動、沾水、再搖，就像滾雪球一般，變成了一顆緊實的大圓球。

▲元宵則是將餡料切小塊，放在充滿糯米粉的竹篩中，大力反覆搖晃。（圖／記者黃士原攝）

▲湯圓則是糯米粉糰包餡，搓出來的，表面則是光滑。（圖／記者陳詩璧攝）

美食旅遊作家韓良憶也曾分享，元宵是小丸子一樣的冰凍餡料，置於大盤的糯米粉中，搖一搖，待裹上一層粉後，蘸水再置於粉中「搖滾」一番，以裹上另一層粉，如是數遍而製成。湯圓則是糯米粉糰包餡，搓出來的。她還分享從外表分辨的訣竅，「元宵是裹乾粉，手工搖出來的，表面有顆粒感；湯圓表面則是光滑的」。

而新東陽在2月12日前，在全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，現場除了能欣賞專業師傅現場實演古法製作，還有新鮮出爐的現炸元宵可以品嚐。

關鍵字： 美食雲 元宵 湯圓

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