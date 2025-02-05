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橘色涮涮屋台中新光館3／2熄燈　市政路街邊店接續登場

▲11/15開放訂位！橘色涮涮屋台中店11/22開幕　百坪空間首度亮相。（圖／橘色涮涮屋提供）

▲橘色涮涮屋台中店台中新光館只營業到3月2日。（圖／橘色涮涮屋提供）

記者黃士原／台北報導

有火鍋界LV的橘色涮涮屋，2021年11月進駐台中新光三越，不過開業剛滿3年，卻傳出熄燈消息。業者證實，台中新光館只營業到3月2日，未來將搬遷到市政路上，預計3月下旬開幕。

2021年11月開幕的台中新光館，是橘色涮涮屋跨出台北的首家分店，佔地近百坪，客席容納70位，比照橘色台北新光A9館延長營業時間至午夜。不過橘色涮涮屋台中新光館開幕剛滿3年，卻傳出熄燈消息，業者表示，該店最後營業日為3月2日，之後將搬到台中市政路上的「溫十八溫體牛火鍋」舊址，這也是台中首家街邊店，預計3月下旬開幕。

▲美國Prime等級小牛排。（圖／橘色涮涮屋提供）

橘色涮涮屋是高檔涮涮鍋專門店，提供美國頂級牛肉、日本頂級和牛、帝王蟹、活毛蟹、龍蝦等高級食材。湯底以新鮮水果、昆布和老母雞熬煮3小時，滋味豐富。餐廳建議點選海鮮套餐的顧客一種食材多吃，如龍蝦可涮煮及清蒸，如此即能嚐到單一食材的不同風味。

▲全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈。（圖／取自Google地圖）

另外，在創始店於2016年2月熄燈後，台中英才店成為全台最老的TGI FRIDAYS，不過近期傳出即將熄燈，結束近31年的歷史。業者表示，該店熄燈是針對商圈轉移進行遷址，預計4月會開出台中崇德店。

TGI FRIDAYS美國總部前陣子提出「聲請破產保護」，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團則強調，海外代理授權不在破產保護範圍內，加盟商仍將可持續使用該品牌，國內的TGI FRIDAYS餐廳營運及財務不受任何影響，繼續為廣大消費者提供餐飲服務。
 

關鍵字： 美食雲 橘色涮涮屋 火鍋界LV

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