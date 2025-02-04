南庄「天然湧泉池」秘境如走進畫裡！繞一圈20分鐘　櫻花綻放美呆

▲苗栗縣南庄鄉「四十二份坪生態步道」十分幽靜。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／苗栗報導

喜歡安靜賞景，卻不想走太多路，苗栗南庄鄉有處寶藏秘境「四十二份坪生態步道」，可以同時看到自然湧泉池、粉嫩櫻花綻放，平緩步道全長約400公尺，20分鐘就能繞完一趟環形路線，從0歲到99歲都能輕鬆駕馭。

▲步道由木棧道和石砌路面構成，坡度平緩好走，也有高架木棧道，讓原生動物得以穿梭其中。（圖／記者彭懷玉攝）



▲途經一座紅橋橫跨八卦力溪，在蓊鬱山林中特別顯眼。（圖／記者彭懷玉攝）



「四十二份坪生態步道」位於南庄鄉的蓬萊溪上游，步道由木棧道和石砌路面構成，坡度平緩好走，也有高架木棧道，讓原生動物得以穿梭其中，步行至盡頭，會發現藏在森林盡頭的天然湧泉池。

▲▼翠綠色池水中有錦鯉悠遊，宛如一座動態調色盤，靜謐的氛圍讓人眷戀。（圖／記者彭懷玉攝）



該湧泉池早期是當地農民浸泡穀物種子的地方，冷泉從石縫間不斷湧出，終年水溫約攝氏18度，其內錦鯉悠遊，馬口魚、台灣石等原生魚類也生活其中，翠綠色池水宛如一座動態調色盤，冬日霧氣氤氳，彷彿仙境般唯美，靜謐的氛圍讓人眷戀，沈浸在只有蟲鳴蛙叫的大自然寶庫。

▲▼春節迎來櫻花綻放，走到步道上方，S型的石砌步道和櫻花隧道形成浪漫風景。（圖／記者彭懷玉攝）



四十二份四季皆美，到了春天，周遭桐花盛開、伴隨螢火蟲飛舞，為秘境增添雅緻。由於池水不深，到了夏天能脫下鞋泡腳，是私房消暑去處。值得一提的是，落羽松圍繞著睡蓮池，每一季醞釀出不同意境，目前則迎來櫻花綻放，不妨走到步道上方，取景S型的石砌步道和櫻花隧道，感受季節的詩情畫意。

▲落羽松圍繞著睡蓮池，春天則迎來櫻花綻放。（圖／記者彭懷玉攝）



來到「四十二份坪生態步道」，別錯過順遊車程約5分鐘的「蓬萊溪護魚步道」，乾淨溪水是苦花魚、台灣馬口魚、台灣石繽魚的天堂，1.6公里步道平坦好走，路上會經過酸藤構成的鞦韆，到了4、5月，「蓬萊護魚步道」會搖身一變成為桐花步道，適合一家大小前來，享受濃郁芬多精的洗禮。

▲▼蓬萊溪護魚步道夏日景致。（資料照／記者彭懷玉攝）



四十二份湧泉自然生態步道

地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村

經緯度：120.964625, 24.536552

Google Map定位點