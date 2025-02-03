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身分證對中「1468」任2碼　送九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽

▲▲身分證中2碼，馬辣、新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲身分證中2碼，馬辣、新馬辣升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣集團「證件對對碰」2月持續推出優惠方案，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1468」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，涮樂和牛可享有九孔鮑魚無限供應，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝吃到飽。

2月的馬辣證件對對碰以「1468」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，11、66均可），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，新馬辣Plus升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上，消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」，馬辣西門店送「北海道帆立貝吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋：3成人以上，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份（市價388元）。

肉之間：每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。

燒肉Cha Cha：每人均消600元以上，每桌送特上牛胸腹肉（市價200元）或精選豚五花（市價170元）1份。

狗一下日式居酒食堂：2位成人以上，每人均消700元以上，每桌送廣島炸牡蠣1份。

▲捐血送西堤牛排5折券！王品公益活動2月6日開跑。（圖／王品提供）

另外，西堤牛排22年來持續響應捐血活動，過完春節後再推出「愛心5折券」，2月6日起至2月9日，到全台指定捐血點，單次捐血250cc送西堤單客經典套餐「愛心5折券」1張，以人次計算，每人限拿1張；首次捐血250cc或單次捐500cc的民眾，加送限量西堤沙灘提袋1個，數量有限，贈完為止。點擊連結查看合作捐血站名單

關鍵字： 美食雲 馬辣 身分證對對碰

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