過年走春必去！全台樂園、景點「免費入園」優惠懶人包

▲北市兒童新樂園。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡玟君／綜合報導

9天農曆春節連假即將到來，想要趁著放假出門玩，首選當然是樂園！以下就整理出全台樂園、景點在過年期間的「免費入園」優惠，如果符合規定，記得攜帶身分證前往，就可以盡情玩樂。

台北 兒童新樂園

兒童新樂園從1月29日至2月2日期間，凡生肖屬「蛇」的遊客，出示相關證明文件即可免費入園，而遊樂設施正常收費；臨櫃購買「一日樂Fun券」１張（可無限暢玩13項設施），隨券加贈刮刮樂１張，每日限量2025張，送完為止。

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

新竹 六福村

六福村從1月25日起至2月2日期間，凡生肖屬「蛇」、或年滿60歲的長輩，只要出示本人身分證件即可免費入園。在1月29日至2月2日期間，園區更加碼延長營業時間至晚上6點30分，並有300秒高空煙火秀。

新竹 小叮噹科學主題樂園

小叮噹科學主題樂園從1月25日至2月2日期間，只要是1、2月壽星本人，憑身分證或相關文件證明，即可享免費入園優惠。

台南 柳營尖山埤渡假村

柳營尖山埤渡假村從即日起至2月10日期間，只要生肖屬蛇，憑身分證享免門票入園優惠。

▲壽山動物園。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄 壽山動物園

壽山動物園從1月25日起至2月2日期間，12歲以下兒童可享「免費入園」。

▲宜蘭傳藝園區。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

宜蘭 宜蘭傳藝園區

宜蘭傳藝園區表示，今年只要在初一、初二入園，且設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，可以免費入園遊玩傳藝，體驗濃濃年味。

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮 遠雄海洋公園

迎接春節假期，花蓮遠雄海洋公園宣布從1月25日起至2月12日為止，只要生肖屬蛇可享免費入園優惠；即日起至3月2日為止，只要是12歲以下兒童，憑身分證件都可免費入園，需搭配一位同行者購票入園。