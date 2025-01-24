ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

過年走春必去！全台樂園、景點「免費入園」優惠懶人包

▲▼北市兒童新樂園解封人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市兒童新樂園。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡玟君／綜合報導

9天農曆春節連假即將到來，想要趁著放假出門玩，首選當然是樂園！以下就整理出全台樂園、景點在過年期間的「免費入園」優惠，如果符合規定，記得攜帶身分證前往，就可以盡情玩樂。

台北　兒童新樂園
兒童新樂園從1月29日至2月2日期間，凡生肖屬「蛇」的遊客，出示相關證明文件即可免費入園，而遊樂設施正常收費；臨櫃購買「一日樂Fun券」１張（可無限暢玩13項設施），隨券加贈刮刮樂１張，每日限量2025張，送完為止。

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

新竹　六福村
六福村從1月25日起至2月2日期間，凡生肖屬「蛇」、或年滿60歲的長輩，只要出示本人身分證件即可免費入園。在1月29日至2月2日期間，園區更加碼延長營業時間至晚上6點30分，並有300秒高空煙火秀。

新竹　小叮噹科學主題樂園
小叮噹科學主題樂園從1月25日至2月2日期間，只要是1、2月壽星本人，憑身分證或相關文件證明，即可享免費入園優惠。

台南　柳營尖山埤渡假村
柳營尖山埤渡假村從即日起至2月10日期間，只要生肖屬蛇，憑身分證享免門票入園優惠。

▲壽山動物園即將迎接百萬遊客到訪。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄　壽山動物園
壽山動物園從1月25日起至2月2日期間，12歲以下兒童可享「免費入園」。

▲▼宜蘭傳藝園區。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲宜蘭傳藝園區。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

宜蘭　宜蘭傳藝園區
宜蘭傳藝園區表示，今年只要在初一、初二入園，且設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，可以免費入園遊玩傳藝，體驗濃濃年味。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮　遠雄海洋公園
迎接春節假期，花蓮遠雄海洋公園宣布從1月25日起至2月12日為止，只要生肖屬蛇可享免費入園優惠；即日起至3月2日為止，只要是12歲以下兒童，憑身分證件都可免費入園，需搭配一位同行者購票入園。

關鍵字： 優惠快訊 台北市旅遊 新竹旅遊 高雄旅遊 花蓮旅遊 台南旅遊 宜蘭旅遊 樂園 六福村 花蓮遠雄海洋公園 兒童新樂園 壽山動物園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

推薦閱讀

春節賞5公頃花海　大農大富紫金花宴好吸睛

春節賞5公頃花海　大農大富紫金花宴好吸睛

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

頂呱呱《藤ちょこ》聯名餐廳開跑

頂呱呱《藤ちょこ》聯名餐廳開跑

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

林口低調預約制飯糰店！一周只賣3天

林口低調預約制飯糰店！一周只賣3天

別撲空！鼎泰豐除夕初一不營業

別撲空！鼎泰豐除夕初一不營業

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

全台樂園「春節免費入園」優惠懶人包

全台樂園「春節免費入園」優惠懶人包

3大迎春限定優惠一次收

3大迎春限定優惠一次收

唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南港LaLaport第一波餐飲品牌曝光

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

快拍！大溪落羽松大道已達最美狀態

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

淡水天元宮夜櫻點燈時間、交通一次看

2家手搖飲開運飲品買1送1開喝

2025最新日本入境規定台人享預先通關

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

春節賞5公頃花海　大農大富紫金花宴好吸睛

「花蓮流行音樂AI實驗基地」試營運

頂呱呱《藤ちょこ》聯名餐廳開跑

超商開工優惠搶先看！7-11咖啡「買10送10」　全家送百元

林口低調預約制飯糰店！一周只賣3天

別撲空！鼎泰豐除夕初一不營業

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

全台樂園「春節免費入園」優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366