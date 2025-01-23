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車城海口港沙灘長出「奇幻蘑菇」　屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本

▲車城海口港沙灘長出「奇幻蘑菇」，屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

聽過「膠礫岩」嗎？這是塑膠與石頭、砂礫、木頭等物質熔融後形成類似岩石狀的物體，由「木子一十一」工作室藝術家王千華、李偉晟運用廢棄的保麗龍模擬膠礫岩做為創作媒材，在屏東落山風藝術季所呈現的作品。透過似幻似真的創作是印證人類文明產物的痕跡，王千華與李偉晟佈展過程中感受到作品與落山風的抗衡，除了感受到在自然力量面前的渺小，也希望傳達人類必須更敬畏與愛護自然的深刻體會給所有的民眾。

一年一度的屏東落山風藝術季在年前正式登場，行經車城海口港的民眾或遊客可以發現沙灘上長出一株株物體，看似石頭般，迎著海風搖曳，夜間點燈，更像是一朵朵奇幻的磨菇，但這些看似石頭的物體其實是保麗龍。

▲車城海口港沙灘長出「奇幻蘑菇」，屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲看似石頭的蘑菇，其實是保麗龍。

▲車城海口港沙灘長出「奇幻蘑菇」，屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本。（圖／記者陳弘修翻攝）

王千華、李偉晟是藝壇新秀，他們表示，2022年成立「木子一十一」工作室時就很想參加落山風藝術季，「台灣很難得有這樣在海邊的展場，又能與國際藝術家合作的機會」，今年接受到邀請時非常高興，這件作品主題在海灘展出極為契合，有種遇見伯樂、如願以償的感覺，但唯一沒料到的是落山風的威力。

兩人回憶，儘管事前場勘先做了樣品測試，當時通過了山陀兒颱風考驗，認為沒問題；佈展第一天抵達車城看海美術館風和日麗，以為二天就可以完工，沒想到隔天起就刮起強風，加上潮汐侵蝕，他們趕緊加固避免設備受損，比想像中的還難。

「這真的是聽風的話創作出來的作品」，李偉晟指出，他們原本計畫要施作2米高營造森林般的感覺，但風實在太強，作品支架承受不住，只好一直降低高度測試到現在約120分左右，「人在自然力量前面實在渺小」。

▲車城海口港沙灘長出「奇幻蘑菇」，屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲藝術創作家李偉晟。

▲車城海口港沙灘長出「奇幻蘑菇」，屏東落山風藝術季捧紅台灣新秀前進日本。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲藝術創作家王千華。

「你眼睛所看到的風景，很有可能不是真實的風景。」王千華也表示，「膠礫岩」最早是在夏威夷發現，有人看見石頭居然漂浮在海面上，經過研究，竟是塑膠和其他物質融合形成，並不是真的石頭。之前在金門駐村創作時，海岸邊可看到許多漂流堆積的廢棄保麗龍，激發他們從材料與地方的關聯性中獲得靈感，開始研究運用在創作上，陸續在其他藝術活動中琢磨後，到這次應邀在落山風藝術季展出，才得以完整呈現理念。

王千華強調，保麗龍、塑膠等這些人類文明的產物，不知不覺融入我們認知的自然裡，無處不在，好或不好，他們不做評斷，而這些文明產物經過熔融、侵蝕、搬運、堆積變成了岩石，紀錄了這個時代。有科學家預測「膠礫岩」未來很可能形成含有新成份的沈積層，他們希望藉由作品證明人類曾經存在地球的痕跡，就像侏羅紀地質年代一樣留下印記。

對於此次能在落山風藝術季佈展，王千華、李偉晟表示，看到許多人為了欣賞藝術專程而來，覺得很棒，還遇到一個自學團認為他們的作品很酷，讓二人非常開心，他們在金門結識的朋友更對這件作品特別有感觸，人類必須敬畏大自然。也因為落山風藝術季讓作品曝光度大增，意外獲得日本方面邀展，目前也正在籌備下次的展出，預計繼續以保麗龍、海廢為創作素材，持續從土地之中挖掘出屬於自己的視角。

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