5家手搖飲「買1送1」限時開跑！可不可熟成紅茶、CoCo都有

▲5家手搖飲限時買1送1。（圖／可不可熟成紅茶提供）

記者蕭筠／台北報導

再撐3天就迎來9天春節假期！《ETtoday新聞雲》先幫整理5大手搖飲最新限時優惠，包括可不可熟成紅茶、CoCo通通有飲料買1送1。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至1月27日祭出會員限定「指定飲品買1送1」優惠，只要購買大杯雲蓋系列1杯即送大杯單品茶1杯，結帳須出示會員條碼，每人每筆限購2組，限門市購買，各門市數量有限、送完為止。

雲蓋系列開放雲蓋熟成、雲蓋胭脂、雲蓋麗春、雲蓋春芽共4飲品任選；單品茶也有熟成紅茶、胭脂紅茶、麗春紅茶、春芽綠茶任選。

●康青龍

康青龍即日起至1月23日祭出「蜜柚吉嶺買1送1」優惠，限於龍來訂線上點餐使用，每人可領2張券，數量有限、領完為止，兌換期限至2月10日止；至2月3日加碼於龍來訂單筆消費滿199元還能現折30元。

康青龍「蜜柚吉嶺」是嚴選韓國全羅南道優質柚子搭配含有果香的大吉嶺紅茶作為茶底，再加入Q彈雙色珍珠增添咀嚼口感，且不額外加糖，售價60元。

▲CoCo莓莓派對今天買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo今（22）日祭出「大杯莓莓派對第2杯0元」優惠，等於買1送1，2杯特價75元，換算下來每杯不到38元，且飲品的糖度、冰量還能任選，限時開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「莓莓派對」是選用清爽四季春青茶佐以新鮮檸檬片，再結合草莓、蔓越莓，打造酸甜滋味，每一口都能喝到果粒與茶香融合的口感，尤其搭配紅通通的外型，帶來新年好寓意。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至1月28日祭出「大杯大橘紅茶」、「大杯荔枝紅茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」下單即享優惠，每單每品項限購5組；門市則推單筆消費不限金額送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。

「大橘大荔」系列一共有2款飲品選擇，「大橘紅茶」是選用酸甜椪柑結合熟成紅茶，售價60元，「荔枝紅茶」則是以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，售價45元。

●日出茶太

日出茶太即日起至2月9日於官方LINE會員祭出「蛇麼都有，刮開即中獎」刮刮卡活動，凡會員皆可參加，有機會刮中「招牌太極111免費喝」、「芋見泥系列買1送1」、「免費加料券」等超值好禮，只要花點數6點即可刮1次。

全門市加碼推限定好禮活動，凡購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」或「奶．特調」系列飲品任2杯，即可獲得限量「富貴袋」；滿3杯再加送「品牌蛇年撲克牌」1副，各門市數量有限、送完為止。