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迷客夏2024人氣必喝TOP10！2款新品進榜、珍珠紅茶拿鐵再奪冠

▲▼迷客夏手炒黑糖鮮奶 。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏公開2024年人氣飲品TOP10排行榜。（圖／迷客夏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

以自家招牌綠光鮮奶作為主打的手搖飲品牌「迷客夏」，其鮮奶拿鐵、純茶系列一直都是許多粉絲的最愛。這次迷客夏特意公開「2024年超人氣飲品TOP10榜單」，不僅有全新品項上榜，這款飲料更是蟬聯冠軍寶座。

▲▼迷客夏珍珠紅茶拿鐵 。（圖／迷客夏提供）

▲珍珠紅茶拿鐵再度蟬聯冠軍寶座 。

TOP1：珍珠紅茶拿鐵 
「珍珠紅茶拿鐵」再度蟬聯最受歡迎飲品，選用經典紅茶結合香醇綠光鮮奶，再加入白玉珍珠，每一口都能喝到香甜滋味，且提供3款紅茶茶底選擇包括帶有佛手柑香氣的「英倫伯爵紅茶」、古早味阿薩姆紅茶基底的「大正醇香紅茶」，及特選斯里蘭卡中低海拔盧哈娜的「娜杯紅茶」，冷熱喝都好喝。

▲▼迷客夏焙香決明大麥  。（圖／迷客夏提供）

▲焙香決明大麥為無咖啡因系列最熱銷飲品。

TOP2：焙香決明大麥
「焙香決明大麥」為無咖啡因系列最熱銷飲品，在麥茶中加入入決明子一同熬煮，帶有決明子特有香氣的麥茶風味更加豐富。

▲▼迷客夏紅茶拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲紅茶拿鐵有3款紅茶茶底選擇。

TOP3：紅茶拿鐵
「紅茶拿鐵」奪下人氣飲品第3名，一共有3款經典熱銷紅茶茶底，包括「英倫伯爵紅茶」、「大正醇香紅茶」、「娜杯紅茶」結合綠光鮮奶，特製調飲比例打造醇厚柔順口感。

▲▼迷客夏琥珀高峰烏龍  。（圖／迷客夏提供）

▲琥珀高峰烏龍2023年獲得ITI風味絕佳2星獎章  。

TOP4：琥珀高峰烏龍 
「琥珀高峰烏龍」曾於2023獲得ITI風味絕佳2星獎章，琥珀色澤的烏龍茶湯帶有炭焙香氣，每一口都香氣十足。 

▲▼迷客夏輕纖蕎麥茶  。（圖／迷客夏提供）

▲輕纖蕎麥茶為2024年夏季推出的無咖啡新因深受消費者喜歡。

TOP5：輕纖蕎麥茶
「輕纖蕎麥茶」為2024年夏季推出的無咖啡因新品，帶有自然的蕎麥香氣，口感溫潤回甘，且大人小孩都能喝，順利闖進人氣飲品排行榜中。

▲▼迷客夏靜岡焙茶拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲▼靜岡焙茶拿鐵（上）、芋頭鮮奶（下）。

▲▼迷客夏芋頭鮮奶 。（圖／迷客夏提供）

TOP6至TOP10則依序是「手炒黑糖鮮奶」、「原片初露青茶」、「柳丁綠茶」、 「靜岡焙茶拿鐵」、「芋頭鮮奶」；其中，靜岡焙茶拿鐵是首度上榜，嚴選靜岡特選製茶名家茶葉，透過低溫精工研磨、茶粉細緻，搭配綠光鮮奶，焙茶香、奶香一次滿足，冬天熱熱喝更適合。

芋頭鮮奶則穩坐「鎮店之寶」寶座，選用檳榔心芋與高雄一號芋頭製成，門市每日電鍋悶煮，手工壓製成綿密芋泥打入鮮奶當中，每一口都充滿濃濃芋頭香，還能吃到芋頭顆粒。

關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 排行 熱銷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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