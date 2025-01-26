北市「5共融遊戲場」遛孩去！8米魔王之塔、旋轉飛輪免費玩

▲民生公園遊戲場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台北人連假懶得跑遠，又怕塞在車陣中影響遊興，以下推薦5處親子共融遊戲場，攀爬組、鞦韆組及旋轉飛輪等設施，讓小孩不受限時間，在公園內盡情放電玩耍。

民生公園

結合園區周邊綠意，民生公園以自然原木素材打造遊戲場，包含原木鞦韆綜合遊具組、輪椅友善的彈跳床，隨著彈跳床的律動，學會控制手臂和腿部，提高肢體協調度，還有圓球半封閉式的旋轉球椅，讓兒童從中學會合作和協調。

地點：松山區民生東路五段36巷4弄與8弄間

▲忠誠公園兒童遊戲場以音樂水舞噴泉作延伸。（圖／公園處提供）

天母忠誠公園

公園處處長藍舒凢表示，近年來整體更新的兒童遊戲場各有特色，譬如士林區的忠誠公園兒童遊戲場，以公園入口的音樂水舞噴泉作延伸，將遊戲場鋪面結合音樂符號，場內設有攀爬組、鞦韆組及旋轉飛輪等遊具，兼具攀爬、平面及階梯等，訓練平衡感、抓握及旋轉等不同遊戲機能。

地點：台北市中山北路六段與忠誠路一段交叉口

▲中430公園兒童遊戲場，有樹果造型遊具及槓桿式翹翹板。（圖／公園處提供）

中430公園

中山區的中430公園也有兒童遊戲場，其內設置樹果造型遊具及槓桿式翹翹板，樹果內有多層平台，連接不同難度設施，讓孩童可以挑戰各種遊戲方式；槓桿式翹翹板可以練習運用身體重心、腿部協調，以及培養孩童和伙伴合作精神。



地點：台北市中山區基湖路120巷30弄1至7號對面

▲東陽公園兒童遊戲場有高8公尺魔王之塔，塔內有5種難易度不同關卡。（圖／公園處提供）

東陽公園

南港區的東陽公園兒童遊戲場充分利用圓型場域，總高8公尺的魔王之塔，塔內設有5種難易度不同的關卡，如星際穿越牆、嚇綠蒂的網、飛碟爬繩區及魔王攀岩牆等，最後更有6公尺高的魔山大滑梯，歡迎孩子們依據自身能力先觀察再進行挑戰。

地點：台北市南港區重陽路187巷旁

▲景華公園兒童遊戲場以「消防防災塔」為主題，有高7公尺的防災塔。（圖／公園處提供）

景華公園

文山區的景華公園兒童遊戲場以「消防防災塔」為主題，遊戲場域中心設計高7公尺的防災塔，可爬高、上下穿行，玩法豐富多樣，抵達最高處，能眺望公園景色，適合親子共遊。

地點：台北市文山區景華街55號