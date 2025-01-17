ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

重新開幕首日就失火　太魯閣晶英致歉：16日入住旅客免費

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲太魯閣晶英酒店16日開幕首日晚間傳出火警，造成5人嗆傷送醫，業者今天發公告致歉。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮太魯閣晶英酒店昨（16日）重新開幕，但晚上就傳出火警，造成5人嗆傷送醫。酒店今（17日）發公告致歉，表示因客用烤箱設備突冒濃煙，第一時間啟動自動灑水系統，後經過檢查已恢復正常，旅客也回房休息。但為了表達歉意，將免除16日的房費，並全面檢討設備與流程。

太魯閣晶英表示，開幕第一天因客用烤箱設備突冒濃煙，我們第一時間啟動自動灑水系統，內部消防編組團隊迅速處理水線，同時通報消防局到場協助確認安全。經過專業檢查後，一切已完全恢復正常，旅客也都回到房間休息，飯店恢復正常營運。

為了表達歉意，將免除1月16日的房費，並會以此為契機，全面檢討設備與流程，為每一位旅客提供更安全、更溫暖的住宿體驗。最重要的是，所有旅客都平安無事，而送醫檢查的同仁陸續回歸工作崗位，飯店也會持續關心。

▲▼ 太魯閣晶英酒店開幕第一天火警 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲太魯閣晶英酒店重新開幕第一天晚上發生火警，經過約1小時後確認火勢完全撲滅 。（圖／記者王兆麟翻攝）

此次火警發生在16日晚上10點48分，花蓮縣消防局接到報案後立即派遣新秀、和仁、北埔三個分隊及救護車前往現場。酒店內部已先行控制火勢、並啟動自動撒水系統。消防員隨後檢查並使用排煙設備，於晚上11點51分確認火勢完全撲滅。此次共疏散96名住客和110名員工，5名員工因吸入濃煙導致呼吸道受傷，經處理後被送醫急救。

太魯閣晶英酒店致歉全文

磨練讓我們成長，挑戰讓我們更加茁壯！在飯店開幕的第一天，我們遇到了一個小插曲，為大家帶來了一些不便，對此我們感到非常抱歉。因客用烤箱設備突冒濃煙，我們第一時間啟動自動灑水系統，內部消防編組團隊迅速處理水線，同時通報消防局到場協助確認安全。經過專業檢查後，一切已完全恢復正常，旅客也都回到房間休息，飯店恢復正常營運。

這次經驗雖是個意外，卻提醒我們，任何細節都值得被珍視。為了表達歉意，我們將免除1月16日的房費，並會以此為契機，全面檢討設備與流程，為每一位旅客提供更安全、更溫暖的住宿體驗。

最重要的是，所有旅客都平安無事，而送醫檢查的同仁陸續回歸工作崗位，飯店也會持續關心。平安，是讓我們感到無比欣慰，也更加堅定了我們對服務品質的承諾。

感謝大家的體諒與支持，未來我們將繼續用這次的磨練化作成長的力量，再次感謝各位的關心與體諒。

關鍵字： 太魯閣晶英酒店 花蓮旅遊 飯店旅館 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

12歲以下春節玩劍湖山只要99元

12歲以下春節玩劍湖山只要99元

「魷魚遊戲體驗館」爆紅！第2波加碼開放

「魷魚遊戲體驗館」爆紅！第2波加碼開放

新年走春「最怕的事」TOP3！教你化險為夷

新年走春「最怕的事」TOP3！教你化險為夷

免費入場！海綿寶寶25週年快閃店登場

免費入場！海綿寶寶25週年快閃店登場

希爾頓「一次性備品」要599元被砲轟

希爾頓「一次性備品」要599元被砲轟

李多慧親簽人形立牌10萬拍出做公益

李多慧親簽人形立牌10萬拍出做公益

花蓮太平洋燈會即起登場　亮點一次看

花蓮太平洋燈會即起登場　亮點一次看

札幌電視塔觀光指南！360度視野極佳

札幌電視塔觀光指南！360度視野極佳

李多慧現身CoCo當一日店長！百名粉絲搶拍　

李多慧現身CoCo當一日店長！百名粉絲搶拍　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「4大手搖買1送1」暖心優惠　珍奶、蜜柚茶都有

李多慧親簽人形立牌10萬拍出做公益

在地28年爌肉飯！還有蜆仔湯免費喝

先喝道草莓季開跑限時1天買1送1

李多慧現身CoCo當一日店長！百名粉絲搶拍　

「台版富良野」北投三層崎花海今揭幕

斗六隱藏版「柴燒豆花」躲舊工寮裡！

JR東日本Buffet新年度優惠持續到3/27

「北市2花海」正夢幻！美到過年

希爾頓「一次性備品」要599元被砲轟

熱門行程

最新新聞更多

環島之星萌旅號1/18首航！亮點先看

12歲以下春節玩劍湖山只要99元

「魷魚遊戲體驗館」爆紅！第2波加碼開放

新年走春「最怕的事」TOP3！教你化險為夷

免費入場！海綿寶寶25週年快閃店登場

希爾頓「一次性備品」要599元被砲轟

李多慧親簽人形立牌10萬拍出做公益

花蓮太平洋燈會即起登場　亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366