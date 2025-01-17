重新開幕首日就失火　太魯閣晶英致歉：16日入住旅客免費

▲太魯閣晶英酒店16日開幕首日晚間傳出火警，造成5人嗆傷送醫，業者今天發公告致歉。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮太魯閣晶英酒店昨（16日）重新開幕，但晚上就傳出火警，造成5人嗆傷送醫。酒店今（17日）發公告致歉，表示因客用烤箱設備突冒濃煙，第一時間啟動自動灑水系統，後經過檢查已恢復正常，旅客也回房休息。但為了表達歉意，將免除16日的房費，並全面檢討設備與流程。

太魯閣晶英表示，開幕第一天因客用烤箱設備突冒濃煙，我們第一時間啟動自動灑水系統，內部消防編組團隊迅速處理水線，同時通報消防局到場協助確認安全。經過專業檢查後，一切已完全恢復正常，旅客也都回到房間休息，飯店恢復正常營運。

為了表達歉意，將免除1月16日的房費，並會以此為契機，全面檢討設備與流程，為每一位旅客提供更安全、更溫暖的住宿體驗。最重要的是，所有旅客都平安無事，而送醫檢查的同仁陸續回歸工作崗位，飯店也會持續關心。

▲太魯閣晶英酒店重新開幕第一天晚上發生火警，經過約1小時後確認火勢完全撲滅 。（圖／記者王兆麟翻攝）

此次火警發生在16日晚上10點48分，花蓮縣消防局接到報案後立即派遣新秀、和仁、北埔三個分隊及救護車前往現場。酒店內部已先行控制火勢、並啟動自動撒水系統。消防員隨後檢查並使用排煙設備，於晚上11點51分確認火勢完全撲滅。此次共疏散96名住客和110名員工，5名員工因吸入濃煙導致呼吸道受傷，經處理後被送醫急救。

太魯閣晶英酒店致歉全文

磨練讓我們成長，挑戰讓我們更加茁壯！在飯店開幕的第一天，我們遇到了一個小插曲，為大家帶來了一些不便，對此我們感到非常抱歉。因客用烤箱設備突冒濃煙，我們第一時間啟動自動灑水系統，內部消防編組團隊迅速處理水線，同時通報消防局到場協助確認安全。經過專業檢查後，一切已完全恢復正常，旅客也都回到房間休息，飯店恢復正常營運。

這次經驗雖是個意外，卻提醒我們，任何細節都值得被珍視。為了表達歉意，我們將免除1月16日的房費，並會以此為契機，全面檢討設備與流程，為每一位旅客提供更安全、更溫暖的住宿體驗。

最重要的是，所有旅客都平安無事，而送醫檢查的同仁陸續回歸工作崗位，飯店也會持續關心。平安，是讓我們感到無比欣慰，也更加堅定了我們對服務品質的承諾。

感謝大家的體諒與支持，未來我們將繼續用這次的磨練化作成長的力量，再次感謝各位的關心與體諒。