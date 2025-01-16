國內外賞櫻推薦！日本玩5天最低免3萬元　釜山鎮海櫻花最夯

▲東北的宮城船岡城址公園，可眺望藏王山巒，並將白石川堤的「一目千本櫻」盡收眼底。（圖／五福旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

每年3月下旬進入日韓賞櫻季，就有旅行業者觀察，日本以東北、關東、關西地區賞櫻行程最受歡迎，韓國則是釜山賞櫻團詢問度最高，2025年日本賞櫻行程價格與去年大致持平，韓國團費相較2024年平均成長約1-2成。

▲日本佐賀御船山樂園每年春天都會舉行花祭，3月中旬開始賞櫻，4月中接著賞杜鵑花及紫藤花。



五福旅遊指出，2025年日本賞櫻行程價格與2024年大致持平，又以東北地區賞櫻最熱銷，其次是關東、關西地區，進而推出佐賀春追櫻浪漫5日29,900元起、櫻雪東京遊迪士尼5日39,900元起。

▲日本東北的三春瀧櫻是被稱為日本三大巨櫻之一，樹齡超過1000年。



業者說明，韓國方面，由於飯店、餐食、車資皆漲價，團費相較2024年平均漲約1至2成，但不減民眾遊興。其中，釜山賞櫻行程詢問度高，鎮海軍港節是韓國規模最大的櫻花慶典，滿開期預計落在3月底至4月初。櫻情釜蔚5日行程不只前往「鎮海軍港節」，並新增蔚山多個知名賞櫻景點，5天行程共安排超過10個賞櫻勝地。

▲韓國鎮海的慶和火車站，鐵軌兩旁種滿了櫻花樹，電影《去天國的少年》及電視劇《春之戀》皆曾在此取景。



除了釜山最具人氣，再來是濟州島，首爾也有眾多賞櫻熱點，包含高雄出發雪嶽舞櫻5日行程，安排前往人氣賞櫻景點汝矣島輪中路櫻花隧道，以及雪嶽山國家公園的纜車，旅客能從高空鳥瞰整片櫻花美景。

▲司馬庫斯櫻花季二日行程5,300元起，6人即可成行。



至於國旅部分，賞櫻以武陵農場、司馬庫斯行程最熱銷，五福觀察，民眾對於台灣季節性行程仍然高度關注，像是武陵農場行程幾乎售罄，只剩下管制期前後少量餘位；司馬庫斯二日行程5,300元起，6人即可成行，免舟車勞頓，適合小家庭族群。

▲MLB觀賽示意圖。（圖／加利利旅行社提供，下同）



另外，大聯盟2025年海外開幕戰3月18、19日在東京巨蛋開打，由去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇，對決百年人氣球隊芝加哥小熊，消息一出令球迷熱血沸騰。加利利旅行社響應盛事，獨家推出要價21萬元的頂級賽事專案，不用飛到美國，在東京就能看到兩個夢幻球隊對決，不過行程一上架就已售罄。

▲河口湖大石公園遠眺富士山。



旅遊頂級行程白天先暢遊河口湖，夜晚燃燒棒球魂。其中，團費21萬2900元享「內野前排尊榮搖滾席」，近距離欣賞大谷翔平揮棒英姿，賽前更安排優先入場通道，比賽期間含專屬餐點，賽後還有球場通行證，加上第3、4晚飯店升等套房，深受球迷青睞。

沒搶到的球迷別氣餒，業者指出，團費18萬2900元和12萬5900元目前還有餘位，均享有3樓開闊視野的座位空間，前者套裝內容更包括貴賓室餐飲服務，第3、4晚飯店升等，以及退役球員將以日語進行解說。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

