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2大新春限定優惠一次看！冰淇淋半價吃、甜甜圈買1送1

▲▼COLD STONE。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE新春限定限時10天「冰淇淋第2杯半價」。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」新春開運優惠來了，限時10天祭出「冰淇淋第2杯半價」，且開放全口味任選，包括新品「起司巴斯克」、「草莓優格脆脆」皆享優惠。另，甜甜圈品牌「Krispy Kreme」即日起也有春節組合優惠、開工買1送1等好康。

COLD STONE於全台直營門市推新春限定優惠，1月24日起至2月2日祭出「中杯以上冰淇淋第2杯半價」，無論想吃新品「草莓優格乳酪」、「起司巴斯克」或是經典棉花糖、香奶口味等都有，提醒優惠不含脆餅、桶裝，並以價低者為折扣品項。

▲▼Krispy Kreme推出3款新春甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出新春限定吉祥禮盒。（圖／Krispy Kreme提供）

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」即日起至2月12日也推新春限定「吉祥套餐」，只要購買吉祥系列甜甜圈1顆及任一大杯飲品特價150元，期間消費滿188元還可參加「吉祥迎春抽抽樂活動」1次，有機會抽中原味糖霜甜甜圈兌換券、3入綜合禮盒券、單筆消費9折、6入歡樂分享券、買6送6歡聚分享券、吉祥蛇紅包袋等，兌換期限至2月19日，優惠數量有限、送完為止。

除外還有開工日優惠，2月3日限時1天只要消費「吉祥禮盒6入或12入」即可獲得「原味糖霜甜甜圈6入或12入」1盒，各門市限量50盒，送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE Krispy Kreme 買1送1

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