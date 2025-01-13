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辻利茶舗「抹茶草莓季」來了！吃得到抹茶草莓大福、拿鐵

▲▼辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」迎來草莓季，選用經典抹茶搭配草莓推出一系列限定甜點、飲品，包括強勢回歸的抹茶草莓泡芙，還有全新開賣的草莓抹茶塔等，1月16日起正式上市。

▲▼辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供）

▲春韻莓好抹茶大福（下）快閃回歸，春韻莓好抹茶塔（上）是首度推出的甜點。

辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市，選用醇厚抹茶結合當季草莓打造3款限定品項，首推人氣快閃回歸「春韻莓好抹茶大福」，薄透Q彈大福皮包裹著自製抹茶白豆沙餡、新鮮草莓，口感甜而不膩，2入優惠價179元。

「春韻莓好抹茶塔」是首度推出，手工抹茶塔搭配濃郁抹茶杏仁奶油、特製草莓果醬，上層鋪滿輕盈抹茶鮮奶油及當季草莓，售價225元，限內用每日限量供應；「春韻莓好抹茶拿鐵」則是現刷抹茶融入濃醇牛奶與慢熬草莓果醬，再加入果肉增添口感，限冷飲，售價155元，1月16日起至3月2日於遠百信義A13門市限時開賣。

▲▼辻利茶舗「春韻莓好抹茶系列」新上市。（圖／辻利茶舗提供）

▲草莓抹茶拿鐵吃得到草莓果肉。

為歡慶新品上市，凡購買春韻莓好抹茶拿鐵搭配春韻莓好抹茶大福，套餐優惠價225元；購買春韻莓好抹茶拿鐵搭配春韻莓好抹茶塔，套餐優惠價325元；周末限定購買春韻莓好抹茶拿鐵享第2杯飲品任選75折優惠，以價低者折，優惠不得併用。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut也迎來草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

甜甜圈品牌「Mister Donut」也迎來草莓季，今年以「雙莓饗宴」為主題網羅7款草莓甜甜圈，首推4款新口味，包括「雙色莓果波堤」，選用人氣波堤半邊各別裹上草莓可可沾醬、藍莓可可沾醬，一次就能吃到酸甜雙莓，售價45元；「藍莓優格歐菲香」則選用帶有磅蛋糕口感的歐菲香作為主體，再沾上優格可可沾醬及藍莓可可沾醬，售價50元。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲草莓脆脆波堤、黑巧跳跳藍莓波堤是選用經典波堤圈為麵包體。

「草莓脆脆波堤」選用香甜草莓波堤為基底，撒上酥脆珍珠糖及乾燥草莓碎粒，「黑巧跳跳藍莓波堤」則是Q彈波堤裹上酸甜藍莓可可沾醬，搭配可可跳跳糖，2款甜甜圈售價皆為48元；還有3款熱銷回歸口味包括「蜜糖草莓波堤」、「3重草莓波堤」、「草莓棉花糖波堤」，售價45元起。

▲▼Mister Donut草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼喝3款草莓現做飲品。

另有3款草莓季現做飲品，包括使用瑞穗鮮乳搭配酸甜草莓果泥、草莓丁的「哞~草莓牛奶」，售價99元；「草莓伯爵果粒茶」是伯爵紅茶與草莓果丁的組合，售價80元；「草莓伯爵茶」則是以帶有果肉的酸甜草莓醬結合熱伯爵紅茶，售價70元。以上草莓系列於全門市限時開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 Mister Donut 草莓季

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