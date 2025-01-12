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粉色系超夢幻！「北市2花海」美到過年　順遊蜻蜓小屋、寶藏巖

▲古亭河濱花海今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬。（圖／水利處提供）

▲古亭河濱花海今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬。（圖／水利處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北人趁好天氣賞花去！古亭河濱花海進入最美花期，今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬；內湖大溝溪則用2萬多盆時節草花，打造兩片「心心相印」的特色地景花海，預計能延續到過年。

▲古亭河濱花海今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬。（圖／水利處提供）

▲粉色系花海已進入最佳觀賞期，花種以粉色醉蝶花、黃色火焰雞冠花營造浪漫。

古亭河濱花海
古亭河濱花海坐落古亭河濱公園籃球場旁，粉色系花海已進入最佳觀賞期，花種以粉色醉蝶花、黃色火焰雞冠花為大宗，一共數十萬盆粉、淺紫、白色系草花營造浪漫。水利處說，花海鋪排出波浪形狀，並以藍、紫等色系花卉點綴其間；草地上還鋪設紫色草網燈，將浪漫氛圍延續到夜晚。

▲古亭河濱花海今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬。（圖／水利處提供）

▲草地上還鋪設紫色草網燈，將浪漫氛圍延續到夜晚。

船型瞭望台以粉色醉蝶花瓣，搭配藍色波浪進行彩繪，走上頂端，可把整片花海盡收眼底，令人心曠神怡；賞花行程結束，不妨沿著河濱前往「寶藏巖國際藝術村」，欣賞村內的常駐藝術展，體驗時光流淌的痕跡，放慢腳步感受美好的日常。

▲古亭河濱花海今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬。（圖／水利處提供）

▲鮮豔的黃色系火焰雞冠花，為花海增添活力。

大溝溪治水園區花海
每年大溝溪治水園區也會打造花海，今年水利處利用2萬餘盆時節草花，打造兩片「心心相印」的特色地景花海，以藍紫及紅色系草花為主色調，並以色調錯落的方式排列出愛心形狀，走進入園階梯，即可從高處清晰看見紅色心形花海。

水利處介紹，進入園區時可看到充滿巧思的幸福指標牌，指引著人們往幸福的路上前進，穿越愛心花海步道後，便可在下一片雙心花海中看到「愛之門」，門後是一片花團錦簇的幸福意象，賞花期可持續到農曆春節。

賞完花海後，可以就近到大湖公園欣賞湖光水色，或順著五指山系的登山步道前往圓覺禪寺、碧山巖等區域，藉此遠離城市的喧囂，徜徉在自然的懷抱。

▲「金瑞治水園區」2.0於今年7月完工、10/18驗收合格，多了「蜻蜓主題園區」新身份。（圖／台北市水利處提供）

▲▼「金瑞治水園區」2.0於去年10月18日驗收合格，多了「蜻蜓主題園區」新身份。

▲「金瑞治水園區」2.0於今年7月完工、10/18驗收合格，多了「蜻蜓主題園區」新身份。（圖／台北市水利處提供）

來到內湖，「金瑞治水園區」也別忘了一同順遊！去年10月才換上新面貌的園區，不僅是內湖第二座滯洪池，還成為北市第一座「蜻蜓主題園區」，新設立「金瑞田嬰小屋」、涼亭可以眺望蜻蜓飛舞，是散步觀賞生態、森呼吸的新據點。

關鍵字： 台北市旅遊 古亭河濱花海 大溝溪治水園區花海 花海旅遊 賞花 寶藏巖國際藝術村 金瑞治水園區

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