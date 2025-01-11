開幕10個月就摘米其林一星　「AD ASTRA」因吳乃仁聚餐而爆紅

▲AD ASTRA開幕10個月就摘米其林一星。（圖／AD ASTRA提供）

記者黃士原／台北報導

台糖前董事長吳乃仁日前被爆出入高檔餐廳，還有檢察官一同用餐，這家高檔餐廳就是米其林一星「AD ASTRA」，根據米其林指南網站介紹，主要提供無菜單套餐，每人餐價3980元+10%起。

2022年11月底開幕的AD ASTRA，隔年8月就拿到米其林一星，其主廚凱文·羅斯（Kevin Rose）曾在傳奇名廚Daniel Boulud餐廳受過嚴格訓練，並在紐約米其林二星餐廳「Atera」擔任副主廚。2017年紐約二星餐廳「Atera」受台北美福飯店之邀來台客座，當時Kevin與主廚也一同來到台灣，活力十足、擁有多元食材的傳統市場讓他印象深刻。

▲來自紐約的主廚Kevin，首度開設人生第一家餐廳就選擇落腳在台北。（圖／AD ASTRA提供）

紐約是全球文化與種族的大熔爐，生活在滿溢豐沛創作能量與文化衝擊的城市氛圍裡，也影響了Kevin對料理的看法，他認為，不同文化相互融合後所產生出的火花，是創作最可貴的部分。根據米其林指南網站介紹，餐廳選用亞洲食材，結合歐陸技法和日本元素，讓每道菜色均呈現大量細節與風味，被分類為時尚歐陸菜，並非日本料理店。

▲招牌菜─海膽鬆餅。（圖／AD ASTRA提供）

此外，主廚也擅長海鮮料理，招牌前菜「海膽鬆餅」可以感受到不同海膽的不同滋味，有些堅果味明顯，有些竟帶有蔬菜香味，並以鬆餅作為載體，搭配西班牙火腿，襯托出海膽的鮮甜，不少客人在首次品嚐後覺得十分驚艷。

AD ASTRA開幕後人氣就一直很高、一位難求，目前一個月內的訂位全滿，想吃的民眾只能候補。餐價部分，10道菜色的Tasting Menu 3980元+10%，14道菜色的Chef’s Menu 7000元+10%，包廂最低消費6萬元。

▲朵頤餐廳將於5月進駐宏匯廣場。（圖／饗賓集團提供）

另外，被網友稱為新北最好吃西餐廳朵頤，在改菜單之後以主餐千元有找、加上自助百匯吃到飽的親民價深受好評，當時被許多民眾推薦、一位難求，但因租約到期，去年8月底結束營業，饗賓集團當初曾透露會尋找合適地點重新開幕。最近則傳出將於5月進駐宏匯廣場。