屬蛇、滿60歲過年玩樂園免費！還有高空煙火秀　住房贈猛獸島體驗

▲入住六福莊，即贈「勇闖猛獸島體驗」，可以近距離感受大型肉食動物在眼前的震撼。（圖／六福村提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

農曆春節將近，六福村祭出免費入園活動，從1月25日到2月2日過年期間，凡是生肖屬蛇的民眾，或年滿60歲的長輩，出示本人身分證件或健保卡即可免費入園。此外，從初一到初五，每天還加碼高空煙火秀。

▲六福村「金色嘉年華」有劇場、遊行表演，以歡慶新年。



六福村祭出三重門票優惠，從1月25日到2月2日，凡生肖屬蛇，或年滿60歲的長輩，出示身分證或健保卡即能免費入園。此外，還推出「買大送小」活動，只要現場購買成人優惠票1,199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票，現省1,099元。

▲六福村第一季推出「金色嘉年華」，從初一到初五，每天加碼高空煙火秀。



延續跨年煙火熱鬧氣氛，六福村在2025年第一季推出「金色嘉年華」，從初一到初五，每天加碼高空煙火秀，還能逛新春市集，並在金奢泡泡球世界打卡。想多住一晚，三人入住六福莊剛果景致房一泊二食16,800+10%，可在大片落地窗欣賞花火綻放，專案另含「蘇丹犀望巴士體驗」、「勇闖猛獸島體驗」、「草原歷險」三擇一。

▲三人入住六福莊剛果景致房，一泊二食16,800+10%，可在大片落地窗欣賞花火綻放。



小人國也推出春節三連發優惠，第一重，凡於1月29日到2月2日（初一至初五）全民購票皆為488元（原價1050元）。第二重，生肖屬蛇於指定日期1月25日、26日、27日、29日現場購票享168元，需出示本人身分證件核驗。

▲小人國也推出春節三連發優惠。（圖／小人國提供，下同）



2月2日（初五）這天生日的壽星，現場購票享168元，同樣需出示本人身分證件核驗。新春期間還有「跳島冒險埃及王2.0」氣墊樂園；BINGO賓果最大獎10張免費入園券（價值10,500元）等。

▲小人國動感新樂園設施。