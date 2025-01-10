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珍煮丹濃郁系「黑糖布蕾系列」新上市！加碼喝林郁婷聯名雙Q奶茶

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「珍煮丹」推出全新「黑糖布蕾」系列，把人氣黑糖珍珠鮮奶、烏龍拿鐵等飲品加入整顆黑糖布蕾，更添濃郁滋味，1月13日起正式上市；即日起更驚喜推出拳后林郁婷限定聯名飲品「郁珍雙Q奶茶」，買還送衛生棉，送完為止。

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼4款飲品通通加入了整顆黑糖布蕾。

▲▼珍煮丹推出全新「黑糖布蕾」系列。（圖／記者蕭筠攝）

珍煮丹經典黑糖推出濃郁升級版「黑糖布蕾」系列，一共打造4款全新飲品，通通放進了整顆黑糖布蕾，有黑糖珍珠鮮奶加黑糖布蕾的「不雷黑糖珍珠鮮奶」、烏龍拿鐵搭配黑糖布蕾的「不雷烏龍拿鐵」、烏瓦紅茶結合黑糖布蕾的「不雷紅茶拿鐵」以及復刻紅茶加黑糖布蕾的「不雷千禧紅茶」，1月13日起於全門市正式開賣。

▲▼林郁婷出席珍煮丹一日店長活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲拳后林郁婷出席珍煮丹一日店長活動 。

今（10）日適逢16周年品牌日，珍煮丹也邀來天天衛生棉代言人、金牌拳后林郁婷擔任一日店長，不僅現場體驗製作聯名「郁珍雙Q奶茶」，同步宣布即日起凡於門市消費聯名飲品即可獲得天天衛生棉體驗包，單筆消費滿120元加送天天口罩奶霜杏體驗包1份，數量有限、送完為止。

珍煮丹更加碼宣布擴大「黑糖經GO杯」活動，與勵馨基金會合作推出「2025珍心暖心計畫」，即日起每月限定兌換活動將持續1整年，只要加入官方LINE帳號點擊右下角「領取黑糖經GO杯」，至門市點開兌換券後於零錢箱投入10元，再請店員點擊「確認兌換」即完成，零錢箱所得將全數捐給基金會，每人皆可換。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。

迷客夏近日則於全門市推出全新「就是蜂蜜」系列，一共有4款飲品選擇，皆是使用2種不同純蜜調製而成，包括香氣、甜味濃厚的「龍眼蜜」及帶有微微果酸的「百花蜜」。

首推創意甜點系「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」，以娜杯紅茶結合綠光鮮奶為基底，再加入門市手作香甜奶油蜜、焦糖布蕾，每一口都能喝到絲滑綿密的口感，中杯售價75元、大杯85元；「祕密的蜜蜜」則精選福岡水之森特級玄米抹茶為基底，結合百花蜜再佐以檸檬，限大杯售價75元。

▲▼迷客夏推出全新「就是蜂蜜」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲蜂蜜系列也提供基本蜂蜜紅茶、蜂蜜拿鐵選擇。

▲▼迷客夏新配料「蜂蜜黑糖粉粿」。（圖／迷客夏提供）

▲新配料「蜂蜜黑糖粉粿」口感Q彈。

還有龍眼蜜搭配娜杯紅茶的「就是蜂蜜 紅茶」，售價60元，以及娜杯紅茶結合綠光鮮奶、龍眼蜜的「就是蜂蜜 拿鐵」，中杯售價70元，大杯80元；更加碼推出新配料「蜂蜜黑糖粉粿」，帶有蜂蜜、黑糖香的粉粿口感Q彈，推薦搭配單茶飲品最適合。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 珍煮丹 迷客夏 林郁婷

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