住台南5星飯店每晚4250起！送安平DIY、品小吃　還有早餐吃到飽

▲台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

春天是探索台南獨特魅力的最佳時刻，台南大員皇冠假日酒店即日起至3月底為止推出多個住房專案，最低4250元起就能住一晚，不僅能漫遊安平，體驗手作DIY活動，還能探索隱身巷弄中的特色小店。

▲入住台南大員皇冠假日酒店就送德陽艦門票。

台南大員皇冠假日酒店即日起推出「與漫遊安平 美食手作體驗」專案，與安平十大特色店家攜手合作，帶領旅客深入探索安平的文化與美食精髓，包括贈送每房2張定情碼頭德陽艦園區門票，以及「漫遊安平 美食/手作體驗」兌換券3張，可以到安平陶坊、哇真珠、皮箱子皮雕坊、若晞茶空間體驗DIY，或前往林義豐冬瓜茶、阿麗花生糖、周氏豆花、安平厚切閣等享受美食，每晚4250元起。

▲還能到安平店家免費體驗DIY。

業者也推出一泊二食住房專案，每晚5000元起就能在飯店內品嚐早、晚餐，如晚餐可選擇元素餐廳自助餐、彩豐樓粵式料理或煉瓦日本料理等，翌日再享受自助早餐吃到飽。

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供，下同）

而今年農曆新年的假期長達9天，台南晶英除夕至初三推出「晶蛇迎新春」住房專案，兩人成行每人最低5650元起，透過官網預訂指定房型並輸入指定優惠碼，再享第三人免費入住。另為滿足行程緊湊豐富、或是可以彈性安排入住時間的旅客需求，特別推出晚間8點後入房的連泊方案，每晚9999元起。

▲入住新春專案就送獨家贈禮。

台南晶英今年推出的「晶蛇迎新春」專案，每房皆可任選一項獨家贈禮，選項包括孩童最愛的萌趣泰迪熊絨毛玩偶、或是飯店攜手在地知名廣富號帆布行聯名的「永續島嶼提袋」，官網訂房加購高鐵再享車票85折優惠。

此外，凡預訂22坪府城套房或是行政樓層套房以上房型的旅客，加碼選項是飯店傾力打造、甫榮獲2024法國新奢華香氛大賽冠軍的「南島花語」精裝禮盒，依指定房型附贈藤竹擴香瓶或是空間噴霧罐組合。