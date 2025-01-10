主打米其林二星名廚私房菜　台北民生社區「聚苑」熄燈

▲位於台北民生社區的私房家宴餐廳「聚苑」熄燈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北民生社區的「聚苑」，是上海米其林二星名廚簡捷明，在疫情期間打造的私房家宴餐廳。不過營業2年多後，今年初悄悄熄燈，臉書粉絲專頁已刪除，Google店家也顯示「永久歇業」。

2022年8月開幕的聚苑，座落在鬧中取靜的民生社區一隅，是L先生義法餐廳舊址，上海米其林二星名廚簡捷明以過去宴請三五好友的上百道私房菜為主軸，開幕時以10人桌菜形式呈現，以注重本味的粵菜、濃油赤醬的上海菜及鮮麻香辣的川菜互相搭配。

▲開幕初期菜色─豪華版的鮑汁撈飯。（圖／記者黃士原攝）

去年8月，簡捷明還與聚苑執行主廚陳威廷共同操刀，新推近80道風格獨具的單點私房好菜，包括荔蓉百花香酥鴨、泡椒酸菜水煮老虎斑、大良白玉炒生蝦、秘製紅蟳米糕、極品黯然銷魂飯等，而且還推出品味套餐，讓一個人也能用餐。

只是，就在迎接全新的2025年之際，聚苑卻悄悄熄燈，臉書粉絲專頁已刪除找不到，Google店家也顯示「永久歇業」。

▲朧粵蝦餃皇。（圖／記者黃士原攝）

不過，喜歡簡捷明料理的民眾，仍可前往由他擔任廚藝總監的「朧粵」用餐。「朧粵」創辦人Frank劉宗原曾邀請簡捷明到蘭餐廳舉辦客座餐會，訂位不僅秒爆滿，菜色更獲得廣大迴響與讚譽，因此劉宗原邀簡師傅來台展店。

相較多數粵菜餐廳，簡捷明說他的菜「少油、少鹽、少糖」，希望客人吃得健康。招牌菜之一的朧粵蝦餃皇，選用新鮮活蝦，手剝蝦殼後拌入豬肉丁，並以鹽、糖、白胡椒粉和香油調味製成內餡，接著放入冰箱冷藏，最後再以太白粉和陳麵製成的粉皮包餡，入蒸籠蒸製即可上桌。

▲福吉主打鐵板燒風味，消費者可自行動手在鐵板上分切，並控制熟度，但多數人體驗結果卻像是「肉泥」。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的福吉漢堡排去年7月開幕，主打鐵板燒風味、2分熟的漢堡排可讓消費者自行控制熟度，品牌更強調擁有「入口即化」的口感，但許多民眾遇到的狀況卻是一碰就散的「肉泥」，在Google的負評不斷，不少消費者直呼碎肉狀態的漢堡排「非常難吃」、「不會再去第二次了」，平均分數只有3.2顆星。

不知是不是負評不斷，還是有其他問題，開幕半年的福吉漢堡排，已在去年底結束營業，Google上顯示「永久歇業」，電話已無人接聽，線上訂位系統則呈現「404 抱歉此頁面無法取得」。