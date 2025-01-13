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春遊首選！九族文化村年前學生及中彰投鄉親享優惠入園　最新櫻花祭活動、花期間限定折扣曝光

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／業者提供）

▲1/27前更推出學生和中彰投鄉親優惠入園價，農曆春節前就衝一波！（圖／九族文化村提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

不想過年和大家排隊，就趁寒假、過年前出遊吧!九族文化村今特別推出學生與中彰投鄉親的專屬入園優惠，即日起至1/27，票價限時優惠只需780元，讓符合條件的人，在過年前就能以超值價格感受九族的魅力，請記得帶身分證或學生證現場購票。另外除夕1/28因為只營業到下午三點，當天票價不分區域，全票和學生票都下殺780元，符合條件最高可省200元的優惠！

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／業者提供）

▲除夕前衝一波，記得帶證件現場購票享優惠。

最新櫻花花期推估年後盛開　春節枝垂櫻花牆搶先曝光見客

而作為日本櫻花協會認證唯一「日本海外賞櫻名所」的九族文化村也公布今年櫻花祭期間為2/3～3/9，預計櫻花滿開的高峰期落在2/15前後，但園區內的枝垂櫻1月底就會陸續綻放，別有一番春日意境，現在來同樣好美好好拍！

九族文化村園內栽種超過5000棵櫻花樹，品種包含枝垂櫻、八重櫻、吉野櫻及富士櫻，還有全台唯一的白色「台灣雪櫻」等，每種櫻花因花期不同，為遊客帶來長達兩個多月的花海饗宴。今年農曆春節放9天連假，不妨趁著年假搶先體驗櫻花纜車、原民歌舞和各項精彩的遊樂設施。櫻花控更別錯過台灣最長得枝垂櫻花牆在春節迎賓接客。

春節表演節目、設施體驗通通加碼

春節九天長假，總是要出來走走，依據過往不敗的經驗，全家安排到遊樂區走春暢玩，尤其像九族文化村這樣老少咸宜的主題樂園，通常都是全家都會滿意的選擇，三代同遊全家歡樂的好去處，九族文化村表示，園區春節期間不但開放時間延長，表演節目更是加碼、加場，一定要你玩到飽、玩到滿。從早到晚一直玩到晚上七點半，櫻花祭期間最受好評的「夜舞祭」大型夜秀更是提早從大年初一開始，每天晚上6:40加碼在文化廣場演出。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／業者提供）

九族文化村櫻花品種與花況時間　情報搶先曝光！

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／業者提供）

1月下旬：枝垂櫻初綻浪漫

枝垂櫻是九族文化村的獨特風景，園區內種植約300棵，花序呈繖形狀，花瓣多為白色或粉紅色，龐多的枝條們柔軟細長、垂向地面，加上枝頭花朵，宛如粉紅色的瀑布傾洩而下，形成壯麗而夢幻的景象，是遊客絕對不可錯過的美景！令人驚嘆的是，枝垂櫻的壽命可達300年以上，擁有生生不息的生命力與韌性。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／業者提供）

▲粉色瀑布般的枝垂櫻悄然綻放，九族文化村提前為遊客帶來春日浪漫氛圍。

2月上旬：八重櫻與雪櫻相繼盛放

八重櫻是櫻花品種中的華麗代表！通常由10片至50片花瓣層層疊疊，花色為桃紅色，盛開模樣就像一朵朵桃紅色牡丹，給人雍容華貴的濃烈印象，極具觀賞價值。值得一提的是，九族文化村內還有全台難得一見的雪櫻，是台灣自主培育的珍稀品種，因其白色花瓣純淨如雪，加上花期正逢情人節前後，被暱稱為「白色戀人」，超過300株的雪櫻綻放，現場氛圍既甜蜜又純情。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／九族文化村提供）

▲▼2月上旬，八重櫻雍容華貴（上圖）、雪櫻純潔浪漫（下圖），九族文化村的櫻花花海宛如夢境。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／九族文化村提供）

2月中旬：吉野櫻綻放日本風情

吉野櫻是單層花瓣五枚，初開時是淡紅色，隨後漸轉白色，中央蕊心則帶點紅色，花姿簡約優雅、極具詩意。吉野櫻花樹高度可達5至12公尺，滿開時當風吹來，猶如下起一場淡粉色雪的「櫻吹雪」景象，畫面超級唯美浪漫，也讓吉野櫻被稱為最具日本風味的櫻花品種。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／九族文化村提供）

▲吉野櫻綻放之際，風中落英繽紛，滿園詩意如夢似幻。

2月下旬至3月初：富士櫻壓軸登場

又稱寒櫻的富士櫻，是緋寒櫻與日本山櫻的雜交品種，花瓣呈粉紅色單瓣，花姿秀氣挺立枝頭，展現春天生機蓬勃的模樣，讓人看到了也跟著有了能量、充滿朝氣，柔嫩粉紅色澤則為春天增添一抹清新，成為園區最後壓軸的櫻花盛景。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／九族文化村提供）

▲櫻花樹下的野餐帶來粉色春日浪漫氛圍。

2025九族文化村櫻花祭：櫻花餐桌、夜櫻閃耀、專案價格一次滿足！

每年都盛大舉辦的櫻花盛會的九族文化村，今年櫻花祭也來到25週年，延續往年豐富的文化與自然交融活動內容，有哪些必訪行程以及超值優惠？ETtoday都幫你把精華資訊整理好了，以下這些跟著玩就對了！

櫻花餐桌饗宴：與春天的美味約會

櫻花餐桌保證是今年櫻花祭最「有滋有味」的亮點！在櫻花樹下享用專屬主廚為每場限量20席的賓客準備的「春櫻饗宴」，餐桌上從前菜到甜點，每道料理都融入櫻花元素，結合視覺與味蕾的美食午宴將於2月15日（六）舉辦，報名成功還能免費換上浴衣，與春櫻比美，讓這趟美食之旅更加回味無窮。

▲▼櫻花,九族文化村,優惠,學生,中彰投,過年,春節,櫻花祭,2025。（圖／業者提供）

▲櫻花樹下的餐桌、茶席，為春日賞櫻帶來粉色春日賞櫻的高潮。

創意夜櫻活動：台灣首創璀璨賞櫻夜景

老是被白天的櫻花照洗版、覺得不夠特別嗎？用九族文化村的夜櫻照昭告天下－－你超懂玩！從2月3日起至3月2日，每晚17:30至19:30，九族文化村將點亮幸福櫻花燈，讓遊客漫步在亮起燈光的櫻花園中，欣賞夜色中幽靜的湖面和璀璨櫻花彩虹。遊客還可以領取免費燈籠，跟著大祭師點燈、和舞者一起巡遊櫻花林，手提九族夜櫻款燈籠，彷彿也化身優美夜櫻的一部分。此外，夜間還有充滿異國風情的「夜舞祭」火舞演出，以及在櫻花湖畔聆聽被上帝親吻過的美聲「原住民民歌」等表演，讓一天的賞櫻行程劃下美麗句點。

另外，懂得享受春意的人，還能為自己在櫻花林的草坪找塊優質的野餐地，享用九族推出的雙人「櫻糰野餐籃」，內含櫻花飯糰、櫻餅、櫻凍、櫻花酥等多種美味。1/29至3/9登場的櫻花市集，則集合了日式屋台燒烤、浴衣變裝體驗及櫻の物產街，增添濃濃日式氛圍。

愛聽歌的人也一定要鎖定2月8日舉辦的「雪櫻推廣日」！九族特別邀請日本演歌女王飛鳥奉美與台灣金曲歌后許景淳，將在當天放送優美歌聲幸福詠櫻；2月14日和3月7日舉行的櫻花茶會，則讓遊客能在茶香與三味線及南管音樂中享受春日閒情；以及2月23日「櫻華詩會」，詩人與咖啡、紅茶職人相聚，共同感受詩與櫻花的浪漫碰撞。

九族文化村2025櫻花祭：優惠方案讓體驗更有感

1/29至3/9期間，下午2點後入園票價僅780元，兒童票為680元（下午4點停止售票）。針對櫻花祭愛好者，園方還推出「記名花季票卡」，讓你在1/29至4/6花季期間不限次數暢遊；季卡早鳥票於3/1前僅售2500元，3/1後則為1800元，還有專為親子設計的博幼花季票，早鳥價1500元起，讓全家共享櫻花浪漫。

此外，九族文化村2025櫻花祭期間，還推出限量版紀念悠遊卡與花瓣造型茶杯，極具收藏價值，不容錯過。無論是沉浸於櫻花美景、品味精緻美食，還是漫步賞夜櫻與感受文化之美，九族文化村與櫻花們都已經準備好迎接旅人到來，共同編織專屬於春天的絕美篇章。

關鍵字： 櫻花 九族文化村 優惠 學生 中彰投 過年 春節 櫻花祭 2025

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