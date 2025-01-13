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天海旅遊　立山雪牆溫泉美食物語

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

日本立山黑部壯麗雪牆是令人期待的美景，天海旅行社規劃一系列行程，走訪立山黑部、合掌村、兼六園、上高地等經典勝景，搭配溫泉、美食與不同航點，提供給旅客優質且多元旅程選擇。

▲▼天海旅遊 立山雪牆溫泉美食物語。（圖／業者提供）

▲日本黑部立山壯麗美景令人印象深刻。（圖／shutterstock）

經典「名古屋進出 立山雪牆 溫泉美食5日」，安排北陸黑部立山之旅，多樣交通工具體驗，感受雪之大谷的魅力，更加入世界文化遺產合掌村、神降之地上高地、飛驒高山小京都 、金澤兼六園，行程每天都精彩。

▲▼天海旅遊 立山雪牆溫泉美食物語。（圖／業者提供）

▲上高地被日本人視為神的故鄉，層疊山脈氣勢恢弘。（圖／shutterstock）

住宿方面，特別安排大町溫泉或白馬溫泉飯店一晚，享受道地和風泡湯樂趣，餐食部分則帶旅客享用當地特色料理，各式美食滿足挑剔的味蕾。

▲▼天海旅遊 立山雪牆溫泉美食物語。（圖／業者提供）

▲河童橋是上高地的地標，站在橋上可以遠眺山川美景。（圖／shutterstock）

如果選擇「名古屋進出~立山雪牆 雙溫泉美食6日」，比5日行程增加了惠那峽遊船等景點，以及多一晚溫泉住宿，延續和風旅宿感受、盡享旅遊之樂。

▲▼天海旅遊 立山雪牆溫泉美食物語。（圖／業者提供）

▲名列世界文化遺產的白川鄉合掌村，也是米其林三星景點。（圖／shutterstock）

喜歡購物的旅客，推薦選擇「名東雙城立山雪牆 溫泉美食6日」，旅程中囊括：黑部立山、世界文化遺產合掌村、神降之地上高地、輕井澤、川越小江戶、明治神宮、淺草觀音寺等景點，名古屋進、東京出的交通安排，讓整個行程融合北陸與關東的必遊之處。

有計畫在日本東京採購潮流名品的旅客，能在台場逛街購物，還有一日自由行安排，不論是暢玩主題樂園或訪友，都能玩出自己的日本旅遊風格。

推薦行程 https://reurl.cc/NbbYjq
★【名古屋進出 立山雪牆 溫泉美食5日】合掌村、上高地、飛驒高山小京都、兼六園
★【名東雙城立山雪牆 溫泉美食6日】合掌村、上高地、輕井澤、川越小江戶、明治神宮、淺草觀音寺
★【名古屋進出~立山雪牆 雙溫泉美食6日】
合掌村、上高地、惠那峽遊船、高山小京都、兼六園

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
官網：https://reurl.cc/M6MZKn

關鍵字： 天海旅遊 天海旅行社 日本

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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