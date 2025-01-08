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撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色

▲撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

海底撈火鍋2025年迎來登台十周年，同時也公布去年最受台灣客人喜愛的十大菜色與五大鍋底，其中撈派撈麵、招牌蝦滑、撈派巴沙魚片奪得前三名，而最受歡迎的鍋底則是「新一代番茄火鍋」。

▲撈派撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲撈派撈麵不僅可根據個人偏好選擇粗或細款的Q彈手拉麵條，還能觀賞師傅的精采表演。（圖／記者黃士原攝）

▲撈派撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣人最愛十大菜色第三名，「撈派巴沙魚片」。（圖／記者黃士原攝）

▲撈派撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲撈派滑牛肉。（圖／記者黃士原攝）

海底撈火鍋2025年迎來登台十周年，會員數也達到145萬，業者根據會員的餐點偏好，首度公布去年度台灣人最愛的十大菜色，撈派撈麵排名第一，不僅可根據個人偏好選擇粗或細款的Q彈手拉麵條，還能觀賞師傅的精采表演。

招牌蝦滑、撈派巴沙魚片分居第二及第三名，而第四名到第十名依序為美國特選肥牛、響鈴卷、紅糖糍粑、撈派滑牛肉、血旺、黃金酥肉、撈派毛肚。

▲撈派撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲清爽開胃的「新一代番茄火鍋」是台灣人最愛的鍋底。（圖／記者黃士原攝）

海底撈也同步公布人氣鍋底前五名，清爽開胃的「新一代番茄火鍋」榮登冠軍，緊隨其後的是帶有胡椒香氣、並搭配嫩雞與豬肚底料的暖胃型「豬肚雞火鍋」，第三至第五名則依序為海底撈招牌「麻辣（牛油 / 清油）火鍋」、涮海鮮或蔬菜都百搭的海鮮風味「三鮮火鍋」、擁有濃郁奶香的「燕麥奶火鍋（素食）」。

▲撈派撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲平日限定的撈派九宮格單人套餐。（圖／記者黃士原攝）

一向是單人用餐友善的海底撈，除了提供「陪吃娃娃」服務，近期還新推「撈派九宮格單人套餐（平日限定）」，499元起即可一次享用九種人氣菜色，搭配清油麻辣鍋底、番茄鍋底、三鮮鍋底、菌菇鍋底四選一，讓「一個人吃火鍋」不再感到孤單。

▲金色三麥即日起至1月10日，內用火鍋全面半價。（圖／金色三麥提供）

另外，強烈冷氣團來勢洶洶，金色三麥祭出驅寒保暖對策，即日起至1月10日，到全台門市內用火鍋，不限時段、不限口味，全面半價。

金色三麥是許多上班族聚餐的首選，除了炸物、披薩、義大利麵等餐點之外，也有供應海鮮鍋、麻辣鍋等火鍋，售價480元起至1280元，即日起至1月10日還祭出低溫優惠，全部鍋物半價，等於最低240元就能享用，最多現省640元。

關鍵字： 美食雲 海底撈 台灣人最愛十大菜色

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