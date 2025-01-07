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與刁民對打！狂一鍋酸菜魚西門店進駐同棟樓　這天買一送一

▲狂一鍋酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）

▲樂多多集團推出「狂一鍋酸菜魚」新品牌。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

樂多多集團在2025新年度推出「狂一鍋酸菜魚」，繼1月5日試營運的台南中山店後，第2家店台北西門店今日試賣，而且還進駐刁民同棟大樓，直接打對台。慶祝新開店，兩家門市1月12日同步祭出買一送一，限量30組。

狂一鍋是樂多多集團旗下品牌，主打將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，口味有功夫排骨酥、蒜香蛤蜊、生炒花枝、燒酒烏骨雞蛤蜊、霸氣魷魚螺肉蒜、藥膳大雞腿，而之前推出的酸菜魚大受歡迎，因此集團決定推出酸菜魚專門店，首家門市進駐新光三越台南中山店，1月5日試營運，第2家店開在台北西門商圈，與刁民同棟大樓，直接打對台。

▲狂一鍋酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）

▲狂一鍋酸菜魚主打品項「蕭鼓傳情酸菜魚」，以小米泡椒、川耳為基底，加上烏鱧魚片、培根豬肉片。（圖／記者黃士原攝）

狂一鍋酸菜魚主打品項「蕭鼓傳情酸菜魚」，以小米泡椒、川耳為基底，加上烏鱧魚片、培根豬肉片，最後以特製香辣油爆香蔥花，集結了酸、香、鮮、辣等不同風味，份量有1人至4人的選項，不吃辣則有「邦香四溢番茄鮮」可選擇，兩款價格都是550元至1080元。

▲狂一鍋酸菜魚。（圖／記者黃士原攝）

▲不吃辣可選擇「邦香四溢番茄鮮」。（圖／記者黃士原攝）

如果想加料，也有牛肉、豬肉、油條等選擇，49元起至188元，餐廳推薦「酥香鍋巴」，可放在湯裡浸泡一段時間，吸附湯汁後十分爽口。其他還有香酥雞、辣鴨血等炸物小食，以及蓮藕、娃娃菜、海蜇皮、牛蒡絲等涼拌小菜，價格60元起至150元，

歡慶「狂一鍋酸菜魚」台北與台南新開幕，兩家店都在1月12日當天下午5點推出「買一送一」，限量30組。

關鍵字： 美食雲 狂一鍋 酸菜魚

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